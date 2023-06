Segway : adoptez la mobilité douce cet été avec la trottinette électrique Ninebot KickScooter MaxG30E II et économisez plus de 200 euros sur votre achat avec MediaMarkt !

Découvrez les performances de la trottinette électrique Segway Ninebot KickScooter MaxG30E II

Profitez de l’été pour vous déplacer écologiquement avec la trottinette électrique Segway Ninebot KickScooter MaxG30E II. En plus de faire un geste pour la planète, vous allez découvrir la liberté de circuler facilement, sans embouteillages et sans difficultés pour vous stationner. Les trottinettes électriques présentent tellement d’avantages qu’elles sont devenues un moyen de transport de plus en plus plébiscité pour les trajets courts, ou en relais des transports en commun. Avec sa puissance de 350W et son moteur électrique, la trottinette électrique Segway Ninebot KickScooter MaxG30E II est parfaite pour vous essayer à la mobilité douce. Elle vous offre jusqu’à 65 km d’autonomie et peut atteindre la vitesse de pointe de 25 km/h. Avec elle, vous pouvez circuler facilement sur tous les terrains : routes, chemins, trottoirs et pistes cyclables. Elle monte même les pentes jusqu’à 20% ! La trottinette électrique Segway Ninebot KickScooter MaxG30E II se faufile partout avec agilité, et en toute sécurité. Elle est dotée de pneus tubeless de 10 pouces. Ces grandes roues vous offrent un confort de conduite et une stabilité optimale. La trottinette électrique Segway Ninebot KickScooter MaxG30E II est également équipée d’une lampe LED de 2,5 watts parfaite pour éclairer votre chemin sans éblouir les passants. Pour rester visible où que vous soyez, elle est aussi dotée de réflecteurs certifiés E-MARK à l’avant, sur les côtés et à l’arrière. La trottinette électrique Segway Ninebot KickScooter MaxG30E II est équipée d’un système de freinage par régénération très innovant. Il recycle l’énergie générée par les roues pendant la conduite, permettant de vous offrir encore plus d’autonomie. Et parce que votre sécurité est primordiale pour Segway, le frein à tambour mécanique arrière et le frein électrique avant de la trottinette électrique Ninebot KickScooter MaxG30E II vous offre une excellente stabilité. Enfin, sa batterie Lithium-ion de 551 Wh se recharge complétement en seulement 6h. Chaque matin, elle sera prête à vous accompagner dans de nouvelles aventures urbaines.

