Travaillez au frais avec le ventilateur de table Rowenta Turbo Silence Extreme+, disponible à un prix délirant chez votre e-commerçant préféré

Travailler au frais avec le ventilateur de table Rowenta

Travailler dans un bureau non climatisé lorsqu’il fait très chaud dehors peut vite tourner au cauchemar, surtout si votre bureau est exposé plein sud et dispose de grandes fenêtres. Vous ne pouvez pas installer la climatisation ? Pour vous rafraîchir et rester performant malgré les fortes chaleurs, n’hésitez plus et équipez votre bureau du ventilateur de table Rowenta Turbo Silence Extreme+. C’est le ventilateur le plus puissant jamais conçu par Rowenta avec un débit d’air allant jusqu’à 45 m3/minutes en vitesse maximale. Avec son oscillation automatique et son orientation réglable, vous trouverez forcément la bonne position pour qu’il vous apporte un air frais, et qu’il le diffuse dans toute la pièce. Parfait pour faire baisser la température, le ventilateur de table Rowenta Turbo Silence Extreme+ est doté de 4 vitesses pour répondre à tous vos besoins. Lorsque vous avez besoin de rafraîchir une pièce intensément, optez pour le mode Turbo Boost, vous obtiendrez ainsi une sensation de fraîcheur accrue. Pour passer des nuits bien au frais sans être dérangé ou pour faire une sieste au bureau, adoptez alors le mode Silent Night. Ultra silencieux avec son niveau sonore de 38 décibels en vitesse minimale, le ventilateur de table Rowenta Turbo Silence Extreme+ ne vous empêchera pas de travailler et de vous concentrer. Il ne vous perturbera jamais par son bruit, même pendant vos appels et visioconférences. Compact et design, il saura aisément se faire une place sur votre bureau. C’est vraiment l’allié parfait pour vous aider à affronter la chaleur et la canicule.

→ A lire aussi : Climatiseur mobile vs ventilateur : Comment choisir le bon équipement pour se rafraîchir ?