Profitez d'une température constante et d'un espace généreux pour vos produits frais avec ce réfrigérateur Bosch en méga promo et payable par écochèques avec Krëfel !

Réfrigérateur avec congélateur Bosch KGN49VICT : Qualité, fiabilité et économies !

Vous êtes à la recherche d’un appareil de qualité qui associe réfrigérateur et congélateur ? Optez pour le frigo Bosch KGN49VICT disponible à prix réduit chez Krëfel. L'avantage n°1 de ce réfrigérateur Bosch est sans aucun doute sa capacité à maintenir une température constante pour une conservation parfaite de vos aliments. Grâce à sa technologie MultiAirflow, l’humidité et la température sont uniformément réparties dans toute la zone de refroidissement. Des bacs de la porte aux coins arrière, le froid circule parfaitement dans chaque recoin de l’appareil pour conserver l’intégrité de vos aliments. Le système avancé maintient une température plus basse pour la viande et le poisson et régule l’humidité pour prolonger la fraîcheur des fruits et légumes. De plus, ce frigo est idéal pour les familles car il offre un espace généreux et des compartiments ultra-spacieux VitaFresh XXL <0°C>. Avec ses étagères réglables, ses compartiments spéciaux et ses tiroirs pratiques, vous disposez de la flexibilité nécessaire pour organiser votre frigo selon vos préférences. Avec sa conception PerfectFit, votre réfrigérateur s’intégrera parfaitement dans votre cuisine, contre un mur, un autre appareil ou votre plan de travail par exemple. Fini les corvées de dégivrage avec son système de froid NoFrost, le congélateur Bosch empêche le givre de se former.

