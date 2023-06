Profitez de l'offre exceptionnelle de VidaXL et aménagez votre extérieur avec style grâce à ce salon de jardin vendu à moins de 450 euros !

Aménagez vos extérieurs avec le salon de jardin VidaXL

Au printemps et en été, c’est agréable de faire le plein de vitamine D en s’installant dans son jardin ou sur sa terrasse dès que le soleil pointe dans le ciel. Pour en profiter au maximum, aménagez un coin salon cosy, très confortable sur votre pelouse. Cela deviendra vite le repaire idéal pour lire au soleil, goûter avec les enfants après l’école ou encore pour recevoir vos amis et votre famille autour d’un apéritif dinatoire. En ce moment, le spécialiste de la maison et du jardin VidaXL propose des remises exceptionnelles sur du mobilier de jardin, et notamment sur le salon de jardin 8 places VidaXL. Disponible en marron, noir, blanc et gris, le salon de jardin VidaXL est le modèle parfait pour les grandes familles. Il est composé d’une table basse avec dessus de table en verre, de 3 canapés d’angle, de 3 canapés de milieu et d’un tabouret. L’ensemble des assises est livré avec des coussins de siège et de dossier de couleur écrue. Conçu en résine tressée, le salon de jardin VidaXL est très design, mais aussi très robuste. La résine tressée est une matière résistante aux intempéries, à la lumière des UV, au chlore et à l’eau salée. Vous pourrez profiter du salon de jardin VidaXL tout l’été et le laisser à l’extérieur sans avoir peur de l'abîmer. Vous n’aurez qu’à l’hiverner ou à le protéger avec une housse de protection dès la fin de la saison. Ainsi, vous pourrez en profiter de longues années !

