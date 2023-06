AEG : dites adieu à la chaleur estivale et dormez au frais avec le climatiseur mobile AEG vendu à son prix le plus bas sur Coolblue !

Rafraichissez votre intérieur avec le climatiseur mobile AEG

Vous aimez le soleil, mais les températures élevées sont pour vous synonyme d’enfer ? Si vous ne supportez pas les températures dépassant les 30°C et encore pire, la canicule, il est temps de vous équiper d’un climatiseur mobile AEG. Pratique et facile à installer, le climatiseur mobile AEG va vous permettre d’affronter les fortes chaleurs de l’été en toute sérénité. Grâce à sa puissance frigorifique de 9000 BTU et à son flux d’air de 360 m3/heure, il rafraîchit les pièces bien isolées jusqu’à 26 m2. Il trouvera facilement sa place dans votre salon, votre cuisine ou encore dans votre chambre à coucher. Doté de 4 roues, il est très facile à déplacer d’une pièce à l’autre. Le climatiseur mobile AEG dispose de 3 positions, dont un mode nuit, et d’un thermostat. Cela vous permet de configurer facilement le type de refroidissement que vous préférez et la température idéale pour vous. Multifonction, le climatiseur mobile AEG rafraîchit l’air et fait également office de déshumidificateur. Il peut récolter jusqu’à 1,2 litres d’eau par jour. Avec lui, même en cas de canicule, votre pièce sera fraîche et vous profiterez d’un air respirable. Enfin, le climatiseur mobile AEG se contrôle à distance grâce à sa télécommande. Vous n’aurez même pas à vous lever pour le mettre en route. Il est également équipé d’un minuteur. C’est parfait pour qu’il rafraîchisse votre chambre à coucher au moment de vous endormir, sans forcément le faire tourner toute la nuit.

