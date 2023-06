Savourez un bon café au quotidien en vous offrant la machine à café Dolce Gusto Genio S Touch, disponible en quantité limitée à moins de 120 € sur Amazon !

Offrez-vous un bon café avec la machine à café Dolce Gusto Genio S Touch

Connaissez-vous la machine à café Dolce Gusto Genio S Touch ? La qualité de son café, sa large offre de boissons chaudes proposée, sa facilité d’utilisation et son design arrondi très moderne vont vous donner envie de mettre définitivement au placard votre cafetière à filtre pour passer aux dosettes de café. La machine à café Dolce Gusto Genio S Touch est tout simplement parfaite. Grâce à son système à haute pression unique, elle vous délivre en un instant des cafés aux arômes intenses, recouverts d’une crema onctueuse. Quel que soit le type de café que vous aimez : espressos, doubles-expressos, cafés lungos ou encore ristrettos, la machine à café Dolce Gusto Genio S Touch répondra à toutes vos envies. C’est simple, Nescafé propose plus de 30 boissons chaudes différentes, du café au thé, en passant par le chocolat chaud et les boissons froides. Son offre de boissons est tellement large qu’elle fera le bonheur de toute la famille. Grâce à son écran tactile qui vous permet de contrôler l’intensité, le volume et la température de l’eau, préparer un café délicieux avec la machine à café Dolce Gusto Genio S Touch est un jeu d’enfant.

Économisez 12% sur le prix de la machine à café Dolce Gusto Genio S Touch avec Amazon

Café court ou café long ? Expresso ou café américain ? Quelle que soit votre envie du moment, vous pourrez l’assouvir en un instant avec la machine à café Dolce Gusto Genio S Touch. Grâce à sa fonction Espresso Boost, elle vous permet de préparer des expressos bien serrés, tandis que sa fonction XL vous offre la possibilité de préparer des tasses de café jusqu’à 300 ml. Le tout en seulement 1 minute ! Alors n’attendez plus pour vous offrir la machine à café Dolce Gusto Genio S Touch au meilleur prix avec Amazon. Le géant du e-commerce la propose actuellement à 115,13 € au lieu de 119,75 €, soit 4% de remise. Un conseil, ne tardez pas trop à vous offrir cette machine à café très plébiscitée, il n’en reste que 5 en stock !