Ne laissez plus la chaleur gâcher vos nuits grâce au climatiseur mobile Fuave, disponible à moins de 200 € avec Coolblue

L’été, surtout lorsque les températures grimpent au-delà des 30°C, les nuits peuvent vite tourner au cauchemar entre la transpiration, le manque d’air pour respirer, les jambes lourdes…Vous avez tout essayé pour rafraichir votre chambre à coucher ? Aérer votre pièce la nuit, dormir avec un ventilateur ou encore prendre une douche fraîche avant de vous coucher ne sert à rien ? Il est temps pour vous d’investir dans une solution durable en achetant le climatiseur mobile Fuave ACB07W22 . Avec sa puissance frigorifique de 7000 BTU et son flux d’air frais de 270 m3/heure, il est parfait pour rafraîchir les pièces de 13 m2 en cas de charge thermique élevée. Il peut même faire baisser la température de pièces allant jusqu’à 20 m2 en cas de charge thermique faible. C’est donc le climatiseur mobile idéal pour les chambres à coucher. Il dispose néanmoins de roulettes, qui vous permettent de le déplacer d’une pièce à l’autre facilement, au gré de vos envies. Multifonction, le climatiseur mobile Fuave ACB07W22 rafraîchit l’air, il dispose également d’une fonction déshumidification très utile été comme hiver. En effet, elle déshumidifie l’air sans le refroidir. Avec lui, vous retrouverez un air agréable à respirer ! Le climatiseur mobile Fuave ACB07W22 est très facile à utiliser. Vous n’avez qu’à sélectionner la température souhaitée. Une fois atteinte, son thermostat la maintiendra constante pendant toute sa durée d’utilisation. Pratique, vous pouvez contrôler le climatiseur mobile Fuave ACB07W22 depuis votre lit grâce à sa télécommande. Avec lui, vous allez retrouver le plaisir de bien dormir, même l’été ! Vous n’aurez qu’à l’entretenir régulièrement pour qu’il vous offre les meilleures performances en suivant nos conseils dans cet article. Ainsi, il vous rafraichira pendant des heures et des années !

Économisez 30 € sur le climatiseur mobile Fuave ACB07W22 avec Coolblue

Performant, le climatiseur mobile Fuave ACB07W22 est l’allié parfait pour rafraîchir les petites pièces comme les chambres à coucher. En plus, il dispose d’un excellent rapport qualité/prix. En ce moment, Coolblue le propose à 199 € au lieu de 229 €, soit 30 € de remise. Le climatiseur mobile Fuave ACB07W22 est très complet, il est livré avec son kit de calfeutrage. Un conseil, n’hésitez plus et offrez-vous des nuits d’été fraîches et reposantes !