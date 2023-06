3 astuces pour économiser de l'énergie avec votre climatiseur mobile

Climatiseur mobile, purificateur d’air, ventilateur, déshumidificateur… Il existe tellement d'appareils qui permettent de refroidir votre intérieur que l’on a parfois du mal à faire un choix. Particulièrement appréciés pour leur puissance de refroidissement, les climatiseurs mobiles gardent votre maison fraîche et purifiée lorsque les températures extérieures grimpent en flèche. Mais attention, il s’agit également des appareils de refroidissement les plus énergivores. En effet, nous avons souvent tendance à utiliser la clim une bonne partie de la journée. Mais une utilisation intensive entraîne une augmentation de votre consommation d'énergie. Cela se répercute à la fois sur votre facture d'électricité et sur la planète. Pour vous aider à économiser de l’énergie lorsque vous utilisez votre climatiseur mobile, nous vous avons préparé 3 astuces simples et efficaces . Vous pourrez ainsi profiter de la fraîcheur de votre climatiseur portable tout en réduisant votre consommation d’énergie et en préservant l’environnement !

La majorité des climatiseurs mobiles que l’on retrouve sur le marché sont dotés d’une option “minuterie”. Cette fonctionnalité vous permet de programmer votre appareil aux horaires souhaités. Autrement dit, la minuterie vous permet d’allumer votre climatiseur portable uniquement lorsque vous en avez besoin. Ainsi, vous pourrez par exemple programmer votre appareil pour qu’il s’allume peu de temps avant votre retour à la maison pour profiter d’un intérieur frais, sans que vous n’ayez à le laisser en marche toute la journée. Une astuce pratique et économe, comme on les aime !

Astuce n°2 : Assurez-vous d'une bonne isolation

Maximisez l’efficacité énergétique de votre climatiseur mobile passe également par une bonne isolation de votre intérieur. En effet, si l'air frais s'échappe de la pièce par n’importe quelle petite ouverture, votre climatiseur devra fournir davantage d’efforts pour maintenir une température agréable et rafraîchissante. Cela entraîne inévitablement une consommation d’énergie accrue et se traduit par une facture d’énergie salée. Vérifiez que les fenêtres et les portes soient bien fermées. Pour une isolation optimale, n’hésitez pas à utiliser des bas de porte, des coupe-froids, des calfeutrages ou des rideaux épais. Cela minimise les pertes d'air frais et permet de réduire la consommation d'électricité de votre climatiseur mobile.

Astuce n°3 : Bon entretien des filtres de votre climatiseur mobile

Au fur et à mesure que vous utilisez votre climatiseur mobile, ses filtres ont tendance à se détériorer. En effet, ils accumulent de nombreuses particules, poussières et saletés qui réduisent considérablement l’efficacité de votre clim. Autrement dit, le climatiseur augmentera sa consommation d’électricité pour continuer à rafraîchir votre intérieur. D’où l’importance de nettoyer régulièrement les filtres. Parce que chaque climatiseur est différent, nous vous conseillons de consulter les recommandations de nettoyage présente sur le mode d’emploi de votre climatiseur. En règle générale, il suffit de retirer les filtres et de les laver à l'eau tiède avec un peu de détergent. Pensez à bien les laisser sécher avant de les remettre en place pour éviter les mauvaises odeurs. Un entretien régulier des filtres garantira un fonctionnement efficace de votre climatiseur mobile et vous permettra d'économiser de l'énergie. De plus, pensez à remplacer les filtres lorsque cela est nécessaire. En général, le remplacement des filtres se fait tous les 3 à 4 mois.