Prenez soin de votre pouvoir d’achat et économisez jusqu’à 500 € en changeant de fournisseur d’énergie grâce à cette offre d’achat groupé

Monsieur Energie : le courtier qui prend soin de votre pouvoir d’achat

Selon une étude réalisée par le cabinet de consulting PwC début 2023, les ménages belges dépensent environ 6,7% de leurs revenus dans leur facture d’énergie. Pour vous aider à faire des économies ou à dépenser votre revenu dans des loisirs plutôt que dans des factures de gaz et d’électricité, le courtier en énergie Mr Energie, en collaboration avec Sudinfo, vous propose de changer de fournisseur et de souscrire un contrat de gaz et d’électricité avec Mega. Suite à une mise en concurrence de plusieurs fournisseurs au mois d’avril, Mr Energie a sélectionné Mega pour la qualité de son offre et son excellent rapport prix / service. Mega est un fournisseur d’énergie belge depuis bientôt 10 ans. Il propose un tarif fixe très avantageux sur le gaz et l’électricité, quelle que soit l’évolution du marché de l’énergie. Avec Méga, vous bénéficiez également d’une énergie verte et d’un service client sur mesure. Comment est-ce possible ? Par une gestion des coûts maitrisée. Mega porte une attention particulière à toutes les dépenses. Chez Mega, pas de campagne publicitaire, plus de 85% de leurs factures sont émises en ligne et ils travaillent dans des bureaux modestes pour se concentrer sur l’essentiel : vous offrir le meilleur service client et surtout des prix du gaz et de l’électricité ultra compétitifs. Plus de 600 000 clients sont déjà satisfaits par les valeurs et les tarifs pratiqués par Mega. Serez-vous le prochain ? Avec l’offre d’achat groupé de Mr Energie, vous pouvez économiser jusqu’à 500 € en souscrivant un contrat énergie avec Mega.

Calculez vos économies avec Mr Energie

Bonne nouvelle, l’offre d’achat groupé de Mr Energie est ouverte à tous, entreprises et particuliers. Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre sur le site de Mr Energie en cliquant ici. En quelques clics, vous pourrez calculer le montant exact de vos économies grâce au simulateur d’économie. Il vous suffit d’y renseigner votre code postal, votre fournisseur d’énergie actuel, votre consommation d’électricité et/ou de gaz, le type de compteur électrique que vous possédez, votre formule tarifaire et votre consommation en KWh. Sur le site de Mr Energie, vous pourrez également accéder à l’ensemble des tarifs proposés par Mega sur le gaz et l’électricité, que vous soyez en Wallonie, en Flandre ou à Bruxelles. Vous avez fait la simulation ? Souscrire l’offre Mega vous permet de gagner de faire des économies ? N’hésitez plus et souscrivez à l’offre d’achat groupé. Avec Mr Energie, c’est très facile.