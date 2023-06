CEB : découvrez tous nos conseils pour une préparation réussie !

Le Certificat d'Études de Base (CEB) n’est pas à prendre à la légère. Il s’agit du premier examen officiel auquel les élèves sont confrontés à la fin de leur parcours de primaires. Ce contrôle joue un rôle déterminant dans leur vie scolaire, et notamment dans leur orientation académique future. L’objectif est d’obtenir au moins 50% dans chacune des matières évaluées, à savoir le français, les mathématiques et l’éveil. Chaque matière requiert une compréhension solide et une capacité à appliquer les concepts enseignés. Peur de l’échec, anxiété, stress… préparer le CEB n’est pas de tout repos pour les élèves, comme pour leurs parents. Il est donc important de se préparer de manière adéquate pour passer le CEB en toute sérénité . Et le rôle des parents est plus qu’important, notamment pour soutenir leurs enfants, les encourager à surmonter leurs doutes mais aussi pour établir une routine d’étude efficace !

Comme n’importe quel examen, le CEB peut engendrer une pression importante sur les épaules de votre enfant. La première chose à faire est donc d’être présent et à l’écoute pour lui afin de le soutenir émotionnellement et de le rassurer. Encouragez-le à exprimer ses inquiétudes et écoutez-le attentivement. Expliquez-lui qu’ il ne s’agit pas de le piéger mais plutôt d’évaluer ses connaissances pour récompenser son travail . Soulignez l'importance de faire de son mieux sans pour autant le pousser à la surcharge de travail. La réduction du stress de votre enfant passe également par une bonne hygiène de vie . Si ce n’est pas déjà fait, c’est le moment de mettre en place de bonnes habitudes de sommeil et d’alimentation. Préparez de bons plats savoureux et équilibrés à vos enfants et incitez-le à se coucher plus tôt pour profiter d’un sommeil réparateur !

Créer un environnement propice au travail :

Une fois que votre enfant est plus rassuré et en confiance, vous devez lui créer une atmosphère propice au travail pour l’aider à se concentrer et à réviser efficacement. Bureau, chambre à coucher… l’important n’est pas la pièce où il étudie mais assurez-vous plutôt de lui fournir un espace calme et bien éclairé où il se sent à l'aise. Autre paramètre important : la température. La température ambiante joue un rôle essentiel dans la capacité des enfants à se concentrer, à rester vigilants et à maintenir de bonnes performances cognitives pendant les périodes de révision. Les conditions thermiques inconfortables peuvent avoir un impact négatif sur leur capacité d'apprentissage. Investir dans un climatiseur mobile peut contribuer à maintenir une température fraîche et agréable qui favorise la concentration et le bien-être général de votre enfant.

Élaborer un planning de révision :

L'organisation est la clé de la réussite. Aidez votre enfant à élaborer un planning d'étude adapté à ses besoins et à sa personnalité. N’oubliez pas de prendre en compte ses activités quotidiennes et ses moments de repos. Encouragez-le à se fixer des objectifs quotidiens pour chaque séance de révision, cela l'incitera à se donner au maximum. Pour favoriser l’apprentissage, pensez à répartir les matières sur plusieurs jours pour que votre enfant puisse assimiler progressivement ses leçons tout en évitant la surcharge cognitive. N'oubliez pas d'inclure des pauses régulières pour qu'il puisse se détendre et recharger ses batteries.

Varier les méthodes d'apprentissage :

Parce que chaque enfant a sa propre façon d'apprendre, il est important d’adapter les méthodes d’apprentissage. Certaines techniques pédagogiques peuvent mieux lui correspondre que d’autres. Certains préfèrent réécrire leurs leçons, d’autres les relire en boucle… Encouragez votre enfant à découvrir différentes méthodes, telles que la lecture, la prise de notes, les schémas, les résumés ou même les jeux éducatifs en ligne. En diversifiant les approches, votre enfant trouvera celle qui lui convient le mieux et qui lui permettra de retenir plus facilement ses leçons.