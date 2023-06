Bon plan : obtenez la montre Kate d’Amalys à un prix exceptionnel grâce à une remise exclusive sur la Boutique de Max !

Montres Amalys : savoir-faire, élégance et engagement

Créée en 2017, la marque belge Amalys est une jeune marque horlogère engagée. Engagée envers ses clientes en leur proposant une collection de montres de qualité, indémodables, féminines et élégantes, qui se peuvent se transmettre de génération en génération. Ces valeurs se retrouvent dans le modèle Kate d’Amalys qui fait partie de la collection Hepburn de la marque. A l’image de l’actrice, la montre Kate d’Amalys est très élégante avec son cadre rectangulaire en acier inoxydable 316 litres bleu nuit, d’une dimension de 23x26mm, et son bracelet milanais en acier inoxydable également. Très fin, le boîtier de la montre Kate d’Amalys mesure 6,1mm. Il est recouvert d’un verre plat minéral. Conçue pour durer, la montre Kate d’Amalys est dotée d’un mouvement japonais de haute qualité Seiko. Elle dispose également d’une étanchéité 3ATM. Afin de s’adapter à toutes les envies de ses clientes, l’horloger Amalys propose des montres aux bracelets interchangeables. La marque Amalys est une marque engagée pour concevoir des montres belles et durables. Elle est également engagée dans la défense des droits des filles et des femmes dans le monde. Elle reverse 10% de ses bénéfices à 3 associations : Think Pink, la Fondation des Femmes et Plan International. Amalys est une marque aux valeurs fortes pensées pour toutes les femmes. En conclusion, en plus de vous faire plaisir avec une superbe montre indémodable, vous faites un choix engagé en contribuant à une noble cause. Que demander de plus en 2023 ?

Offrez-vous la montre Kate d’Amalys à moins de 100 € avec la Boutique de Max

La Boutique de Max, c’est l’e-shop du magazine Lifestyle Max. Elle vous propose les meilleurs articles mode, déco, high-tech, vins ou encore sport et fitness à des prix très intéressants. En ce moment, la Boutique de Max propose une offre exclusive sur la montre Kate d’Amalys. Pour une durée limitée, vous pouvez vous la procurer à 99,95 € au lieu de 129,95 €, grâce à une remise de 23%. C’est la bonne occasion de vous offrir la qualité horlogère belge avec cette montre féminine, élégante, intemporelle et engagée qui s’adapte parfaitement aux styles chic ou casual chic. De plus, la montre Kate d'Amalys est garantie pendant 2 ans, offrant ainsi une tranquillité d'esprit supplémentaire lors de votre achat. Profitez de cette offre exceptionnelle dès maintenant !