Frigo-congélateur Bosch : économisez plus de 400 € avec MediaMarkt et profitez de ses performances exceptionnelles !

Découvrez les performances du frigo-congélateur Bosch

Votre frigo fait du bruit, a tendance à produire du givre et ne refroidit plus aussi bien qu’avant ? Ces signes de faiblesses vous signalent que votre frigo vieillit et qu’il sera bientôt temps de le changer. Avant d’attendre la catastrophe et de devoir vous précipiter sur le premier modèle disponible en magasin, anticipez et remplacez-le dès maintenant avec le frigo-congélateur Bosch. Cet appareil électroménager multifonction est très pratique car il combine frigo et congélateur. Non encastrable, il a une taille standard et peut convenir à toutes les cuisines. Son compartiment de réfrigération de 237 litres est très bien aménagé avec ses 3 étagères en verre dont 1 réglable, ses 2 tiroirs pour y déposer vos légumes et ses 3 clayettes. Pour vous offrir le maximum de place et éviter de placer vos bouteilles dans la porte, le frigo-congélateur Bosch est équipé d’un porte-bouteille horizontal placé à l’intérieur du frigo. Le frigo-congélateur Bosch a été conçu pour préserver la saveur et les nutriments de vos aliments. Il dispose d’une zone fraîcheur 0° qui offre à vos aliments une durée de conservation plus longue. Le frigo-congélateur Bosch est également doté d’une fonction de refroidissement rapide parfaite quand vous venez de l’ouvrir plus longtemps que d’habitude au moment de ranger vos courses. Le compartiment congélation vous offre un volume de 89 litres. Il est parfait pour garder dans votre cuisine les aliments que vous utilisez souvent : légumes ou condiments congelés, petits plats, glaces…Le frigo-congélateur Bosch est doté de la fonction Total No Frost. Avec lui, vous pourrez oublier la glace qui prend de la place et surtout qui augmente la consommation électrique.

Économisez 440,99 € sur le prix du frigo-congélateur Bosch avec MediaMarkt

C’est le moment de renouveler votre frigo et d’opter pour la performance du frigo-congélateur Bosch. Grâce au Méga Deals de MediaMarkt, son prix chute drastiquement. Le spécialiste de l’électroménager affiche le frigo-congélateur Bosch à 549 € au lieu de 989,99 €, soit 440,99 € d’économies. C’est un prix canon pour un frigo-congélateur de cette qualité. En plus, vous pouvez le payer avec vos écochèques. Alors n’hésitez plus et profitez dès à présent des Méga Deals.