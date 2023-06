Guide d'installation d’un climatiseur mobile : nos conseils pour optimiser la fraîcheur en quelques instants

Bien préparer votre pièce

Vous êtes certainement pressé de brancher et de tester votre nouveau climatiseur mobile. Cependant, même si votre climatiseur mobile est un modèle prêt-à-poser, ne vous précipitez pas ! Avant même de l’installer, il est primordial de préparer votre pièce à l’accueillir. La première étape est de trouver l’emplacement parfait pour qu’il rafraîchisse au maximum l’air ambiant. Idéalement, votre climatiseur mobile doit être installé à côté d’une fenêtre et à proximité d’une prise de courant. Si aucune prise de courant n’est suffisamment proche de votre fenêtre, prévoyez alors une rallonge normée afin de le brancher. Pour bien préparer votre pièce, la deuxième étape est d’installer un kit de calfeutrage sur votre fenêtre. Au moment de votre achat, vérifiez bien que le kit de calfeutrage inclus avec votre climatiseur mobile s’adapte parfaitement à votre type de fenêtre. Si cela n’est pas le cas, vous devrez en acheter un. Il existe des kits de calfeutrage pour tous les types d’ouvrant : porte-fenêtre coulissante, ouverture oscillo-battante, fenêtre de toit…Une fois votre kit de calfeutrage parfaitement positionné, vérifiez que son installation soit efficace et sans fuite d’air chaud. Vous pourrez alors clipser une partie de la gaine d’évacuation à votre climatiseur mobile, et faire passer l’autre partie du tuyau d’évacuation à travers le kit de calfeutrage, en veillant à ne pas laisser d’air chaud passer. Une fois ces 3 étapes terminées, votre climatiseur mobile est parfaitement installé. Vous pouvez alors le mettre en route et ne plus souffrir des températures élevées et de la canicule.

Bien utiliser son climatiseur mobile

Votre climatiseur mobile est parfaitement installé. Vous pouvez désormais le mettre en route et profiter d’un air frais tout au long de la journée. Même s’il dispose d’une bonne performance énergétique, pour éviter de surconsommer de l’électricité et pour faire fonctionner votre climatiseur mobile de manière optimale, il est essentiel de suivre les conseils que nous vous donnions dans cet article. Pensez à bien aérer votre pièce le soir et le matin, lorsque les températures sont plus fraîches, pour renouveler l’air. La journée, fermez correctement portes et fenêtres et baissez stores et rideaux pour préserver votre pièce de la chaleur. Ne programmez pas votre climatiseur mobile à une température trop basse pour éviter qu’il ne consomme trop d’énergie. Si les températures sont élevées à l’extérieur et dépassent les 30°C, programmez votre climatiseur mobile à une température de 25°C. Enfin, pensez à l’entretenir régulièrement en suivant les conseils donnés dans cet article. Ainsi, votre climatiseur mobile fera baisser la température de votre pièce de manière optimale et vous bénéficierez d’un air rafraîchi pendant longtemps.