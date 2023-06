Offrez-vous la friteuse Easy Fry Digital Moulinex XL à un prix avantageux de moins de 100 euros sur Amazon, grâce à une remise de 17% !

Faites frire vos aliments sainement avec la friteuse sans huile Moulinex XL

C’est incroyable mais vrai, il est désormais possible de faire frire des aliments sainement et sans perdre le goût et la saveur particulière de la friture grâce aux friteuses sans huile. Comment est-ce possible ? Grâce à la technologie Air Fry. Elle fait tourner de l’air chaud dans la cuve de la friteuse pour faire croustiller tous vos ingrédients sans avoir besoin d’y ajouter beaucoup de matière grasse. Cette technologie révolutionnaire vous permet de déguster des frites croustillantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur, en utilisant 1 seule cuillère d’huile et non plus des litres d’huile de friture. Il est donc temps pour vous de mettre au placard votre ancienne friteuse et d’acheter une friteuse sans huile comme la friteuse Easy Fry Digital Moulinex XL. Parfaite pour les familles, la friteuse Easy Fry Digital Moulinex XL vous permet de réaliser jusqu’à 6 portions de frites en une cuisson grâce à sa cuve de 4,2 litres. La friteuse Easy Fry Digital Moulinex XL va encore plus loin. Avec elle, vous pouvez frire, mais aussi rôtir, griller et cuire. A vous les nuggets maison, le poisson frit, le poulet rôti et même les muffins aux pépites de chocolat. La friteuse Easy Fry Digital Moulinex XL est multifonction. Elle vous permet de préparer de nombreuses recettes, du plat au dessert, pour le plus grand bonheur de vos papilles ! Elle vous propose d’ailleurs 8 programmes préprogrammés pour préparer facilement des frites, des steaks, des crevettes, des pizzas, du poisson, des grillades, des plats rôtis ou encore des gâteaux.

Économisez 17% sur le prix de la friteuse Easy Fry Digital Moulinex XL avec Amazon

Profitez-vite de la vente flash d’Amazon pour vous offrir la friteuse Easy Fry Digital Moulinex XL et vous faire plaisir avec de bons petits plats, sans culpabilité. Habituellement vendue 119,99 €, le géant du e-commerce la propose actuellement à 99,99 €, soit 17% de remise. En plus, Amazon vous propose de la payer en 4 fois sans frais, soit 4 mensualités de 25 €. A ces conditions, n’hésitez plus à vous l’offrir. Vous verrez, essayer la friteuse Easy Fry Digital Moulinex XL, c’est l’adopter !