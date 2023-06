Respirez un air frais et pur grâce aux climatiseurs mobiles dotés de la fonction de purification de l'air

Pourquoi opter pour un climatiseur mobile avec fonction purification de l’air ?

L’été, en période de canicule ou de forte chaleur, c’est très agréable d’avoir à disposition un climatiseur mobile pour rafraîchir la température de votre intérieur et rendre l’air plus supportable à respirer. Il existe de nombreux modèles sur le marché. Certains sont réversibles et disposent d’une fonction chauffage. D’autres disposent de la fonction déshumidificateur d’air. Enfin, certains sont dotés d’une fonction de purification de l’air. Cette dernière est très intéressante pour les personnes allergiques, asthmatiques ou tout simplement sensibles à la pollution. Les climatiseurs mobiles avec fonction de purification de l’air sont équipés d’un filtre HEPA. Ce dernier aspire l’air chaud, mais aussi toutes les poussières et les allergènes présents dans votre pièce comme le pollen ou encore les acariens. En plus de vous offrir un air frais, les climatiseurs mobiles avec fonction de purification de l’air améliore la qualité de votre air intérieur en vous délivrant un air pur. C’est une très bonne option si vous souhaitez investir dans un climatiseur mobile car il vous sera utile été comme hiver.

Nos bons plans pour vous offrir un climatiseur mobile avec purification de l’air au meilleur prix

L’été a démarré avec une vague de chaleur. Une nouvelle hausse des températures devrait arriver sur la Belgique dès ce week-end. C’est donc le bon moment pour vous équiper d’un climatiseur mobile. Les climatiseurs mobiles sont des alliés parfaits pour affronter un potentiel été caniculaire, comme nous vous l’expliquions d’ailleurs dans cet article. Nous avons repéré pour vous plusieurs modèles de climatiseurs mobiles avec fonction purification de l’air, disponibles à prix réduit. Sur Amazon, vous trouverez le purificateur ventilateur 2 en 1 Rowenta Eclipse. Il est proposé à 249,99 € au lieu de 449,99 €, soit 44% de remise. En plus, vous avez la possibilité de le payer en 4 fois sans frais. Le spécialiste de l’électroménager et du high-tech MediaMarkt propose, quant à lui, le Dyson HPA Purifier Hot+Cool à 549 € au lieu de 699 €, soit une remise de 150 €. Enfin, jusqu’au 31 juillet, Krëfel propose le Dyson Pure Cool TP00 à seulement 299 € au lieu de 399 €, soit 25% de remise. Ces 3 modèles sont d'excellents choix si vous souhaitez vous équiper et affronter les prochaines canicules en toute sérénité.