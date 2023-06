Préparez-vous à affronter la vague de chaleur en achetant le ventilateur Eole Infinite de Rowenta en vente flash sur Amazon !

Un vent de fraîcheur souffle dans votre intérieur avec le ventilateur Eole Infinite de Rowenta

Après une première vague de chaleur intense qui s’était installée sur la Belgique, les températures baissent depuis quelques jours. On retrouve un peu d’air et les maisons se rafraîchissent enfin. Cette chute des températures très agréable n’est cependant que de courte durée. Dès ce week-end, une seconde vague de chaleur va venir envahir la Belgique. Les températures vont de nouveau frôler les 30 degrés. Alors n’attendez pas pour vous équiper et achetez dès aujourd’hui d’un ventilateur performant comme le ventilateur Eole Infinite de Rowenta. Certains ventilateurs haut de gamme sont une très bonne alternative au climatiseur mobile comme nous vous l’expliquions dans cet article. Avec sa puissance de 40W et son oscillation automatique à 180°C, le ventilateur Eole Infinite de Rowenta apporte un vent de fraîcheur dans toute votre pièce et rafraîchit l’air ambiant grâce à sa couverture extra-large. Le ventilateur Eole Infinite de Rowenta dispose d’ailleurs d’une vitesse d’air supérieure à ses prédécesseurs ainsi que de 3 réglages pour ajuster la ventilation en fonction de vos besoins. Très design et élégant, le ventilateur Eole Infinite de Rowenta est un ventilateur colonne qui mesure 1 mètre de haut. Très léger, il est doté d’une poignée de transport ergonomique. Il vous suivra partout pour rafraichir aussi bien votre salon, que votre cuisine ou votre chambre à coucher. Il est d’ailleurs très silencieux et sera votre allié pour passer des nuits douces et fraîches.

Économisez 11% sur le prix du ventilateur Eole Infinite de Rowenta avec cette vente flash Amazon

Le ventilateur Eole Infinite de Rowenta est très efficace pour faire baisser la température d’une pièce et vous apporter une grande sensation de fraîcheur. Il dispose d’un minuteur, ce qui est très appréciable si vous souhaitez le faire fonctionner au moment du coucher, sans pour autant le laisser marcher toute la nuit. Enfin, il se nettoie facilement grâce à sa grille amovible. Le ventilateur Eole Infinite de Rowenta ne diffuse que de l’air frais et pas la poussière ! Pour vous l’offrir au meilleur prix, profitez dès aujourd’hui de la vente flash d’Amazon. Le géant du e-commerce le propose à 105,49 € au lieu de 117,96 €, soit 11% de remise. C’est un excellent rapport qualité-prix pour ce ventilateur haute performance. Si vous passez commande dès aujourd’hui, vous le recevrez dès demain grâce à la livraison accélérée. Vous pourrez ainsi profiter d’un week-end bien frais.