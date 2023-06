Faites l'expérience de la cuisine sans effort avec le multicuiseur TurboCuisine & Fry de Moulinex en promotion exclusive sur ce site pour des plats variés en un clin d'œil !

Multicuiseur Moulinex : pour des plats savoureux et variés en un rien de temps !

Vous en avez marre de passer des heures en cuisine et de jongler entre les livres de recettes et les applications de cuisine ? Equipez-vous d’un appareil polyvalent pour préparer tous vos plats, de l’entrée au dessert, en un clin d'œil. Le multicuiseur TurboCuisine & Fry de Moulinex embarque de nombreuses fonctions qui vous permettront de cuisiner des milliers de recettes aussi saines que gourmandes. Que vous souhaitiez mijoter, cuire à la vapeur, saisir, rôtir ou même préparer du pain, ce multicuiseur peut tout faire. Grâce à son couvercle de friture à air et à sa technologie Extra Crisp Air-Fry, ce robot Moulinex agit comme un Airfryer pour profiter de frites croustillantes à l'extérieur et fondantes à l’intérieur sans ajouter une goutte d’huile. Parfait pour le summer body ! Préparez également des viandes parfaitement rôties ou des légumes grillés grâce au bol sphérique exclusif Moulinex. Vous avez une envie particulière mais pas le temps devant vous ? Profitez de la cuisson sous pression rapide et sans surveillance. En plus de vous faire gagner du temps, la fonction sous pression dispose d’un bouton de libération de pression sécurisée pour vous éviter d’être en contact avec la valeur. Avec le multicuiseur Moulinex, la cuisine devient un jeu d'enfant. Son interface tactile vous permet de sélectionner facilement le programme de cuisson adapté à votre recette. Conçu pour vous simplifier la vie, le bol de cuisson anti-adhésif et le couvercle de friture à air sont entièrement amovibles et compatibles avec le lave-vaisselle pour un nettoyage rapide et sans effort !

Remise de 28% sur le multicuiseur TurboCuisine & Fry de Moulinex !

Vous êtes à la recherche d'un appareil de cuisine pratique et polyvalent qui vous permettra de préparer de délicieux plats sans effort ? Ne cherchez plus, nous avons déniché une bonne affaire sur le robot de cuisine Moulinex ! Le multicuiseur Moulinex est parfait pour réaliser des milliers de recettes saines et savoureuses en un tour de main. Et bonne nouvelle, ce multicuiseur TurboCuisine & Fry est disponible en exclusivité sur la boutique de Max, au prix imbattable de 119,99€ au lieu de 279€, soit une remise immédiate de -28%. Rendez-vous vite sur la boutique de Max pour vous offrir ce bijou de la technologie à petit prix et profiter d’une nouvelle expérience culinaire parfaite et sans effort !