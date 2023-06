Maîtrisez votre style en toute simplicité avec la tondeuse multifonction 14 en 1 Philips, disponible à moins de 55 € avec Amazon

Affirmez votre style avec la tondeuse multifonction 14 en 1 Philips MG7720/15

Que vous aimiez être rasé de près, porter une barbe de 3 jours, avoir les cheveux très courts ou plutôt longs avec des pattes toujours dégagées, vous allez être séduit par la tondeuse multifonction 14 en 1 Philips. Très pratique, cette tondeuse tout-en-un taille la barbe, coupe les cheveux et élimine les poils indésirables du nez et des oreilles. Avec elle, vous pourrez ranger votre pince à épiler, votre rasoir et votre tondeuse. En un seul appareil, vous aurez tout sous la main pour prendre soin de vous et de votre style, de la tête aux pieds. Pour dessiner votre barbe avec des contours nets et précis, utilisez la tondeuse métal. Elle est dotée de la technologie DualCut qui vous offre une grande précision grâce à ses nombreuses lames qui s’autoaiguisent. La tondeuse multifonction 14 en 1 Philips est livrée avec 8 sabots différents pour vous permettre d’entretenir une barbe de 1 à 2mm à 7mm, mais aussi vos cheveux avec 3 sabots allant de 9 à 16mm, et enfin votre corps avec 2 sabots allant de 3 à 5mm. Vous aimez être rasés de près ? Il vous suffit de changer l’embout de la tondeuse multifonctions 14 en 1 Philips pour vous raser le visage, les pattes, la nuque et le corps avec précision. La tondeuse multifonction 14 en 1 Philips est également dotée d’une tondeuse nez et oreilles. Avec elle, vous n’aurez plus besoin d’épiler vos poils disgracieux, elle les éliminera en douceur. Très maniable, la tondeuse multifonctions 14 en 1 Philips tient bien en main grâce à son manche ergonomique recouvert de caoutchouc antidérapant.

