Double bon plan : économisez 50 € sur l’aspirateur balai Dyson V8 Extra et recevez en cadeau un kit de toilettage pour animaux avec MediaMarkt

Simplifiez-vous la vie avec l’aspirateur balai Dyson V8 Extra

Si vous n’êtes pas encore passé à l’aspirateur balai, c’est le moment de ranger définitivement votre aspirateur traineau et de vous offrir la référence Dyson qui présente le meilleur rapport qualité-prix : l’aspirateur balai V8 Extra. Performant et efficace, l’aspirateur balai Dyson V8 Extra a également l’avantage d’être moins cher que d’autres modèles de la marque. Avec Dyson, petit prix n’est pas synonyme de manque d’efficacité. L’aspirateur balai Dyson V8 Extra a tout pour plaire et est très performant grâce à sa puissance de 425 watts, à sa technologie de filtre avancé et à son système de filtration unique. C’est simple, il capture les particules microscopiques jusqu’à 0,3 micron. Avec lui, vous pourrez dire adieu à la poussière et aux allergènes. Votre maison sera propre et saine pendant longtemps. L’aspirateur balai Dyson V8 Extra est doté d’une brosse Motorbar anti-enchevêtrement, très efficace sur tous les types de sols : carrelage, parquet, lino, béton ciré, tapis et moquette. Il est également livré avec une mini-brosse, parfaite pour vous permettre de retirer saletés et poussières dans les plus petits espaces, ainsi que d’un suceur qui chassera en toute simplicité les poussières dans les recoins et au-dessus des plinthes. Léger avec son poids de 2,5 kilos, l’aspirateur balai Dyson V8 Extra se soulève très facilement. Vous pourrez alors atteindre murs, plafonds et rideaux et les débarrasser de leur poussière en un instant, sans effort. En un mot, rien ne résiste à l’aspirateur balai Dyson V8 Extra !

Économisez 50 € sur le prix de l’aspirateur balai Dyson V8 Extra avec MediaMarkt

L’aspirateur balai Dyson V8 Extra va vite devenir votre allié au quotidien pour garder une maison propre et saine. Avec son autonomie de 40 minutes, il ne vous lâchera jamais. Vous avez envie de vous l’offrir ? C’est le moment de l’acheter avec MediaMarkt. Habituellement vendu 349 €, le spécialiste de l’électroménager affiche l’aspirateur balai Dyson V8 Extra à 299 €, soit 50 € d’économies. Ce n’est pas tout. En ce moment, pour tout achat d’un aspirateur balai Dyson V8 Extra, Dyson vous offre un kit de toilettage pour animaux d’une valeur de 65 €. Cette offre est valable jusqu’au 31 juin. Il vous reste 7 jours pour en profiter !