Imprimez, copiez et numérisez facilement avec l’imprimante multifonction Deskjet de HP, affichée à moins de 60 € sur ce site connu de tous !

Découvrez les performances de l’imprimante multifonction Deskjet de HP

Avec le tout numérique, équiper son domicile d’une imprimante est devenu indispensable. Tout comme les ordinateurs et les smartphones, l’imprimante fait désormais partie de notre quotidien. Elle est utile pour imprimer les devoirs des enfants, envoyer des documents administratifs pour l’école, le sport, la banque ou encore l’administration belge. Pour faire un achat pratique, orientez-vous vers l’imprimante multifonction Deskjet de HP. Cette imprimante à jet d’encre imprime, copie, numérise, scanne et faxe tous vos documents en un instant. Elle imprime entre 5,5 et 20 pages par minute, en noir & blanc ou en couleur, au format A4, B5, A6 et enveloppes DL. Avec l’imprimante multifonction Deskjet de HP, faire des publipostages et envoyer des courriers sera un jeu d’enfant. Très facile à utiliser avec son panneau de commande et son écran LCD, il suffit de connecter l’imprimante multifonction Deskjet de HP à votre ordinateur, à votre tablette ou à votre smartphone via le WIFI ou l’application intelligente HP pour imprimer à distance n’importe quel document. Au cas où vous n’auriez pas le WIFI, l’imprimante multifonction Deskjet de HP fonctionne également avec une connexion Bluetooth ou USB. Compacte avec ses dimensions de 42,5x15,4x30,4 cm, elle trouvera facilement sa place dans votre maison, dans un bureau, dans le salon ou même dans une chambre à coucher.

Offrez-vous l’imprimante multifonction Deskjet de HP à moins de 60 € avec MediaMarkt

C’est le moment de vous offrir l’imprimante multifonction Deskjet de HP avec MediaMarkt. Le spécialiste du high-tech et de l’électroménager la propose actuellement au petit prix de 59,99 € au lieu de 64,90 €. Pour tout achat de l’imprimante multifonction Deskjet de HP, vous bénéficiez d’un abonnement de 6 mois au service HP Instant Ink. Il vous permet de renouveler vos cartouches d’encre et de recycler vos cartouches vides en toute simplicité, en bénéficiant de la livraison gratuite. L’imprimante multifonction Deskjet de HP présente un très bon rapport qualité-prix pour une utilisation quotidienne. Elle sera parfaite pour un usage personnel. Alors n’hésitez plus et achetez là à son meilleur prix avec MediaMarkt.