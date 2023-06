Simplifiez-vous la vie et profitez d’une pelouse parfaite avec le robot tondeuse Bosch à prix imbattable chez Amazon !

Robot tondeuse Bosch Indego S+ 500 : une pelouse parfaitement tondue en toute autonomie !

Vous en avez marre de passer des heures derrière votre tondeuse à gazon ? Faites confiance à la technologie et optez pour une tondeuse robotique. Déléguez la tonte de votre pelouse au robot tondeuse Bosch Indego S+ 500 pour un résultat impeccable, sans que vous n’ayez à lever le petit doigt. En effet, sa puissante batterie de 18 V lui permet de tondre jusqu’à 500 m² de terrain en une seule charge. Après chaque séance de tonte, la tondeuse connectée retourne automatiquement à sa station de charge incluse pour se recharger. Véritable gain de temps, elle sera donc toujours prête à tondre votre gazon. Côté performance, le robot tondeur cartographie votre terrain et tond en bandes parallèles pour n’oublier aucun centimètres carrés de votre gazon. De plus, ce robot est capable de gérer des passages ou l’espace entre les fils n’est que de 75 cm pour un résultat parfait, même dans les espaces étroits. Grâce à largeur de coupe de 19 cm, cette tondeuse robot couvre une grande surface de pelouse en un minimum de temps. Aussi, grâce à sa fonction BorderCut, vous pourrez apprécier des finitions impeccables avec des bordures nettes. Enfin, vous pourrez contrôler votre tondeuse Bosch Indego S+ 500 à distance, via l’application Bosch Smart Gardening sur votre smartphone. Programmer la tondeuse, contrôler les horaires de tonte, ajuster les paramètres… tout est faisable depuis l’application gratuite !

350€ de remise exceptionnelle sur le robot tondeuse Bosch Indego S+ 500 chez Amazon !

Tondre la pelouse en plein soleil peut rapidement devenir une corvée fastidieuse. Equipez-vous d’un robot tondeuse de qualité qui saura s’occuper de votre gazon, sans que vous n’ayez à intervenir. En ce moment, la tondeuse robot Bosch Indego S+ 500 passe de 949,99€ à seulement 549,99€, soit une remise exceptionnelle de 350€ (-37%) chez Amazon. Avec sa batterie puissante, sa capacité de tonte maximale de 500 m², sa largeur de coupe de 19 cm, sa gestion à distance et sa station de charge incluse, cette tondeuse connectée vous offrira des performances exceptionnelles à moindre coût !