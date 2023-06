Affrontez la canicule avec le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême, disponible à -53% de remise sur Amazon

Affrontez la chaleur avec le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême

Cette semaine, les températures ont baissé sur la Belgique. Cette pause très agréable n’était que temporaire. Ce week-end, la chaleur est déjà de retour. Les températures ont atteint les 30°C dans certaines régions. Pour ne plus subir la chaleur et vivre un été potentiellement très chaud en toute sérénité, équipez-vous sans attendre d’un ventilateur performant comme le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême. Très puissant, il vous rafraîchira aussi bien qu’un climatiseur mobile comme nous vous l’expliquions dans cet article. Avec sa vitesse maximale de 72 m3/minutes et son hélice à 5 pâles, le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême vous apporte instantanément une sensation de fraîcheur intense. Il est doté de plusieurs modes, ce qui lui permet de s’adapter à tous vos besoins. En cas de fortes chaleurs la journée, vous pouvez opter pour le mode Turbo Boost. Si vous le laissez tourner toute la nuit, sélectionnez plutôt le mode Silent Night. Il vous apportera un vent de fraîcheur sans nuisances sonores. Le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême est en effet très silencieux avec un volume sonore de 45 décibels. Pratique à transporter et très design, le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême vous accompagnera de jour comme de nuit dans toutes les pièces de votre maison, du salon à la cuisine en passant par votre chambre à coucher. Grâce à sa hauteur réglable, à son oscillation à 120° et à son débit d’air réglable, vous pourrez adapter son orientation en toute simplicité. Ainsi, il vous apportera un rafraîchissement immédiat et durable.

Économisez 53% sur le prix du ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême

Vous en avez marre de souffrir de la chaleur ? Il est temps de vous offrir le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême. Sa puissance alliée à sa minuterie programmable et à la praticité de sa télécommande en fait un atout indispensable pour affronter les fortes chaleurs et la canicule. En plus, Amazon le propose actuellement à un prix incroyable. Habituellement vendu 139,99 €, le géant du e-commerce l’affiche à seulement 65,99 €, soit 53% de remise. A ce prix-là n’hésitez plus à vous offrir ce ventilateur au rapport qualité-prix exceptionnel.