Climatiseur mobile : suivez nos conseils pour l’utiliser en toute sécurité

Pour votre sécurité, veillez à bien installer votre climatiseur mobile

Avant d’acheter votre climatiseur mobile, il est primordial d’en choisir un adapté à la pièce la plus grande dans laquelle vous souhaitez l’utiliser. Tous les modèles de climatiseurs mobiles ne se valent pas. Certains sont parfaits pour des pièces mesurant 13m2 comme le climatiseur mobile Fuave proposé par Coolblue. D’autres, plus puissants, pourront rafraichir des pièces allant jusqu’à 26m2 comme le climatiseur mobile AEG vendu également chez Coolblue. Choisir un climatiseur mobile adapté à vos besoins est important en termes de sécurité. Un climatiseur mobile parfait pour rafraichir une pièce de 15m2 risque d’être en surchauffe si vous le placez dans une pièce de 30m2. Soyez donc vigilant au moment de votre achat. Votre choix est fait ? Vous êtes prêts à installer une climatisation chez vous ? Il vous reste à installer votre climatiseur mobile. C’est une étape très facile. Il vous suffit de suivre les conseils de notre guide d’installation en cliquant ici. Néanmoins, cette étape ne doit pas être prise à la légère pour votre sécurité. Veillez toujours à placer votre climatiseur mobile à proximité d’une fenêtre pour pouvoir y passer facilement le tuyau d’évacuation de l’air chaud. L’idéal est aussi de brancher votre climatiseur mobile à une prise terre. Il est préférable d’éviter les rallonges et encore plus de le brancher à une multiprise. Si vous n’avez pas le choix, veillez à utiliser une rallonge adaptée et sécurisée. Enfin, n’installez jamais un climatiseur mobile à proximité d’une source d’eau pour éviter tout risque de court-circuit. Oubliez donc la salle de bain et la cuisine si vous devez le placer à côté de l’évier ou du lave-vaisselle.

Les règles à respecter pour utiliser votre climatiseur mobile en toute sécurité

Ça y est, votre climatiseur mobile est bien installé et prêt à rafraichir l’air ambiant. Pour l’utiliser en toute sécurité, ayez les bons gestes au quotidien. Entretenez très régulièrement votre climatiseur mobile, notamment les grilles d’aération. Des grilles d’aération bouchées par la poussière vont altérer le bon fonctionnement de votre climatiseur mobile qui risque de surchauffer. En plus, il dégagera une odeur de poussière désagréable et dangereuse pour les personnes allergiques et asthmatiques. Pour entretenir parfaitement votre climatiseur mobile, suivez nos conseils en cliquant ici. Autre conseil, veillez à ne pas régler le thermostat de votre climatiseur mobile à une température trop basse par rapport à la température extérieure, comme nous vous l’expliquions dans cet article. Respectez toujours un écart de 5 à 8°C. Au-delà, votre climatiseur mobile risque aussi de surchauffer. Surtout ne couvrez pas votre climatiseur mobile avec un linge humide comme vous pourriez le faire avec un ventilateur pour améliorer ses performances. C’est dangereux et cela va empêcher votre climatiseur mobile de fonctionner correctement. Enfin, pour fonctionner, un climatiseur mobile utilise du liquide frigorigène. Ce dernier est dangereux pour la santé. Alors en cas de fuite, arrêtez tout de suite votre climatiseur mobile et appelez un professionnel qui pourra vous dépanner en toute sécurité.