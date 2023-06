Étudiants : faites le plein d’articles sportswear à petit prix avec les promotions Nike et bénéficiez de 10% de remise supplémentaire

Nike : un bon plan pour les étudiants

Vous aimez le style de Nike, la marque au swoosh, leader mondial sur le marché du sportswear ? Vous avez bien raison. Que vous soyez sportif ou que vous aimiez le style vestimentaire de Nike, la marque propose des vêtements, des sneakers et des accessoires de qualité. Afin de rendre son style et le sport accessible à tous, Nike propose toute l’année des promotions pouvant atteindre -50% sur de nombreux articles sportswear. La marque au swoosh ne s’arrête pas là, en proposant une remise supplémentaire de 10% à tous les étudiants pour tout achat sur son e-shop ou sur l’application Nike. Pour en bénéficier, c’est très facile. Il vous suffit de cliquer ici et de vous inscrire sur UNiDAYS pour confirmer votre statut d’étudiant et obtenir votre code de réduction. Bonne nouvelle, la remise étudiante est valable sur tous les produits de la collection Nike, qu’ils soient soldés ou non. En plus, vous bénéficiez de la livraison et des retours gratuits sous 30 jours. Il est temps de vous inscrire pour en profiter au maximum et pour faire le plein de vêtements sportswears à petit prix.

Nike : plus de 3000 articles en promotion

Les promotions Nike, c’est toute l’année des remises pouvant aller jusqu’à -50% sur de nombreux articles. Basket, sweat, legging, survêtement, jogging, veste ou encore t-shirt, vous avez de quoi vous faire plaisir à petit prix ! Les promotions Nike sont l’occasion de vous offrir des tenues lifestyle et décontractées à porter au quotidien à l’université, mais aussi de renouveler votre équipement pour le sport à moindre coût. En ce moment, plus de 3000 articles sont concernés par les promotions. Vous y trouverez par exemple les sneakers Air Jordan 11 CMFT Low à 56,47 € au lieu de 124,99 €, soit 54% de remise, ou encore les chaussures de training Nike Metcon 8 à 77,97 € au lieu de 129,99 €, soit 40% de réduction. Les promotions Nike, c’est aussi le sweat à capuche Jordan Brooklyn Fleece, proposé à 47,97 € au lieu de 79,99 €, soit 40% de remise. A toutes ces réductions exceptionnelles, s'ajoutent 10% supplémentaires si vous êtes étudiants. Pour en profiter, foncez-vous inscrire sur le site UniDays en cliquant ici.