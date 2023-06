Ne manquez pas cette offre exceptionnelle sur la machine à café Nespresso Vertuo Pop, disponible à moins de 65 € avec 100 capsules de café offertes chez Coolblue

Dégustez de délicieux café avec la machine à café Nespresso Vertuo Pop

Si vous aimez le très bon café et la simplicité des cafetières à dosette ou à capsules, vous allez adorer la machine à café Nespresso Vertuo Pop. Avec elle, pas de grains de café à moudre pour obtenir un bon café. Très simple d’utilisation, il vous suffit de choisir une capsule Vertuo, de l’insérer dans la machine à café et d’appuyer sur un bouton pour que la machine à café Nespresso Vertuo Pop vous délivre un café aux arômes intenses, recouvert d’une crema onctueuse et savoureuse. Grâce à la centrifusion, technologie d’extraction innovante, la machine à café Nespresso Vertuo Pop prépare des cafés dignes d’un barista. Chaque capsule Nespresso Vertuo est dotée d’un code barre reconnaissable par la machine à café Nespresso Vertuo Pop. Cela lui permet de sélectionner la température idéale, le volume d’eau, le temps d’infusion, la vitesse de rotation de la capsule et la longueur de la tasse afin de vous offrir un café parfait. Avec la machine à café Nespresso Vertuo Pop, vous pourrez satisfaire toutes vos envies, de l’espresso au lungo en passant par le double-expresso ou le mug. Nespresso vous propose pas moins de 28 variétés de café, pour des tasses allant de 40ml à 230 ml.

Bénéficiez de ce double bon plan sur la machine à café Nespresso Vertuo Pop avec Coolblue

La machine à café Nespresso Vertuo Pop est tout simplement parfaite. Avec sa large offre de cafés, sa simplicité d’utilisation et son design moderne et compact, elle sera l’allié de vos matins pressés et de vos pauses café. En ce moment, Coolblue la propose au prix exceptionnel de 64 € au lieu de 98 €, soit 34 € de remise. En plus, pour tout achat de la machine à café Nespresso Vertuo Pop, vous recevrez gratuitement 100 capsules Vertuo de votre choix dès 50 capsules achetés. De quoi déguster de délicieux cafés pendant longtemps ! Un conseil, profitez vite de cette offre, les stocks sont limités et risquent de s’écouler très rapidement.