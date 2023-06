Red Friday Week de MediaMarkt : faites le plein de bonnes affaires sans attendre les soldes ni le Black Friday !

Red Friday Week: MediaMarkt prend de l’avance sur le Black Friday

Vous ne connaissez pas encore la Red Friday Week ? Cette semaine organisée par MediaMarkt est pourtant la semaine à ne pas rater. Chaque année, le spécialiste du high-tech et de l’électroménager décide de taper fort juste avant les vacances d’été en vous proposant toute une semaine de promotions exceptionnelles sur de nombreux produits. Télévisions, smartphones, ordinateurs, tablettes, barres de son, casques et écouteurs, appareils électroménagers, consoles de jeux…la Red Friday Week est l’occasion de faire le plein de bonnes affaires et de profiter de remises exceptionnelles qui concurrencent les prix pratiqués lors du Black Friday ou du Cyber Monday. Alors n’attendez pas le vendredi 24 novembre 2023, date du prochain Black Friday, pour vous faire plaisir et bénéficier de prix très alléchants sur un maximum d’articles high-tech et électroménager.

Red Friday Week : plus de 200 produits concernés

Cette année, MediaMarkt fait chuter le prix de 229 articles pendant la Red Friday Week. C’est l’occasion de vous offrir une nouvelle télévision, une console de jeux ou encore cette machine à laver qui vous fait de l’œil depuis des mois, votre ancienne machine à laver montrant des signes de faiblesse. Pendant la Red Friday Week, la télévision Neo QLED 4K Smart TV 65 pouces de Samsung est affichée au prix canon de 1399 € au lieu de 2499 €, soit 1100 € de réduction ! La console dernière génération de Sony, la Xbox Series X, est proposée avec le jeu vidéo Diablo IV à seulement 519 € au lieu de 599,99 €, soit 80,99 € de remise. Pendant la Red Friday Week, MediaMarkt propose également la machine à laver AEG de catégorie énergétique A au petit prix de 649 € au lieu de 949,99 €, soit 300,99 € de remise. De nombreux autres produits sont concernés par ces remises exceptionnelles. Alors n’attendez pas le mois de novembre pour vous faire plaisir avec le Black Friday et foncez dès maintenant sur le site de MediaMarkt pour faire un maximum de bonnes affaires avant les vacances d’été.