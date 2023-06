Faites le plein de vitamines avec l’extracteur de jus Panasonic et bénéficiez de 14% de remise immédiate grâce à la Boutique de Max !

Offrez-vous un shot de vitamines avec l’extracteur de jus Panasonic

L’été, entre les barbecues, les apéritifs en famille et entre amis, on a tendance à prendre un peu moins soin de son hygiène de vie. Avec la chaleur, le corps transpire plus. Résultat, il a tendance à perdre des vitamines et des minéraux. Pour compenser les petits excès de l’été et retrouver votre vitalité, le secret est de se préparer des jus de légumes et de fruits frais. Ce sont des shots de bien-être, parfaits pour booster le corps et faire le plein d’énergie. Pour que les jus conservent tous les bienfaits et le maximum de vitamines et minéraux, les fruits et les légumes doivent être pressés à froid. De nombreux magasins proposent aujourd’hui des jus pressés à froid. Leur prix est souvent très élevé. Si vous souhaitez consommer des jus frais au quotidien sans vous ruiner, investir dans un extracteur de jus est une excellente idée. Chaque jour, vous pourrez faire le plein de vitamines et tester de nouvelles recettes depuis chez vous. Pour bien vous équiper, orientez-vous vers un extracteur de jus à rotation lente. C’est le cas de l’extracteur de jus Panasonic MJ-L500SXE. Son hélice en acier inoxydable presse les fruits et les légumes à froid avec une rotation de 45 tour/minute. Résultat, lors de l’extraction de leur jus, les fruits et les légumes ne perdent pas leurs vitamines et les minéraux, comme cela peut être le cas avec une centrifugeuse. Pratique, l’extracteur de jus Panasonic vous permet de réaliser de nombreuses recettes de jus avec tous types de fruits et légumes : dur, mous ou encore congelés. Grâce à un accessoire inclus à poser sous la vis sans fin de l’extracteur de jus Panasonic, vous pouvez même réaliser des desserts glacés. De quoi régaler toute la famille avec des gourmandises saines grâce à cet extracteur de jus multifonctions !

Économisez 14% sur le prix de l’extracteur de jus Panasonic avec la Boutique de Max

Compact et silencieux, l’extracteur de jus Panasonic trouvera facilement sa place dans votre cuisine. Très facile à utiliser, il est également très simple à nettoyer grâce à son racleur qui évite l’encrassement de son tamis. Essayez l’extracteur de jus Panasonic, c’est l’adopter. Il vous rafraîchira tout l’été, et vous permettra d’affronter l’hiver en toute sérénité en faisant le plein de vitamines et de minéraux avec des fruits et des légumes de saison. Pour vous l’offrir au meilleur prix, profitez dès à présent de l’offre exceptionnelle de la boutique de Max. Elle propose l’extracteur de jus Panasonic à 162,99 € au lieu de 189,99 €, soit 14% de remise. C’est le bon plan pour garder votre vitalité toute l’année.