Facq : n’attendez pas les soldes d’été et profitez dès maintenant de 10% de budget extra pour réaliser la salle de bain de vos rêves !

Concevez une salle de bain bien organisée et stylée cet été grâce à Facq

Vous prévoyez de construire ou de rénover votre salle de bain cet été ? Et bien sûr, vous souhaitez allier l’utile à l’agréable ? Sachez que pour tout projet de salle de bain réalisé avec Facq, vous bénéficiez, jusqu’au 31 juillet, de 10 % de budget supplémentaire pour votre douche et vos accessoires. Pour vous aider dans la conception de la salle de bain de vos rêves, nous vous partageons tous nos conseils pour concevoir un espace à la fois bien organisé et esthétique. Lors de la conception de votre projet, gardez à l'esprit que votre salle de bain doit être confortable, mais aussi pratique. Analysez vos besoins quotidiens et les contraintes de la pièce à aménager, puis déterminez l'emplacement idéal des éléments tels que le lavabo, la douche, la baignoire et les toilettes. Assurez-vous que ceux-ci sont facilement accessibles et disposés de manière à optimiser l'espace disponible. Pour réaliser votre salle de bain, Facq offre un large éventail de matériaux qui sont particulièrement résistants à l'humidité (tels que le Solid Surface), antidérapants (comme l’acrylique ou le Quaryl) et durables (l’acier émaillé, le plastique). Vous n’avez plus qu’à choisir ceux qui s'harmonisent le mieux avec l'esthétique globale de votre pièce. Au niveau de la peinture, jouer avec les couleurs et les finitions est une étape délicate qui peut entièrement transformer l'aspect de votre salle de bain. Des tons neutres et apaisants créent une ambiance relaxante ; l’ajout de touches de couleur apporte en originalité. Les finitions brillantes reflètent la lumière et donnent une impression d'espace, tandis que le mat offre un aspect élégant et raffiné. Et pour un style plus audacieux, Facq propose des panneaux muraux aux coloris, textures et graphismes variés.

Prenez rendez-vous dès maintenant et profitez d’un budget extra de 10%

Ça y est, vous avez toutes les informations nécessaires pour transformer votre salle d’eau en un espace de détente ultra stylé. Mais avec toutes ces possibilités, vous avez peut-être du mal à vous projeter et faire votre choix ? Alors, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec les experts Facq pour vous guider au mieux en cliquant ici. Vous êtes simplement en quête d’inspiration ? Venez découvrir le Showroom Facq le plus proche de chez vous et laissez-vous inspirer par leurs nombreuses solutions d'aménagement. Et surtout, ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de profiter de 10% de budget extra pour la conception de la salle de bain de vos rêves !