Ne souffrez plus de la canicule grâce au climatiseur mobile Fuave, en promotion à moins de 170 € avec Coolblue

Dites stop à la chaleur avec le climatiseur mobile Fuave ACB07W22

Les fortes chaleurs de l’été sont synonymes d’inconfort pour vous ? Vous ne supportez pas les températures qui dépassent les 30°C ? Les étés caniculaires et les vagues de chaleur vont pourtant être de plus en plus fréquents. Pensez donc à vous équiper dès maintenant d’un climatiseur mobile. Pratique, les climatiseurs mobiles sont faciles à installer et se déplacent simplement d’une pièce à l’autre grâce à leurs roulettes. Ils sont aussi plus efficaces que les ventilateurs et moins onéreux qu’une climatisation fixe. D’un très bon rapport qualité-prix, le climatiseur mobile Fuave ACB07W22 est une bonne option si vous souhaitez investir. Avec sa puissance frigorifique de 7000 BTU et son flux d’air frais de 270 m3/heure, il est parfait pour rafraîchir les pièces d’une superficie de 13m2 maximum en cas de charge thermique élevée. Il peut aussi faire baisser la température de pièces allant jusqu’à 20m2 en cas de charge thermique faible. Le climatiseur mobile Fuave ACB07W22 est donc parfait pour les cuisines, les salons fermés ou encore pour la chambre à coucher. Le climatiseur mobile Fuave ACB07W22 rafraîchit l’air ambiant. Il dispose également de la fonction déshumidification de l’air. Elle permet de déshumidifier l’air sans le refroidir. Grâce à cette fonction, l’air intérieur devient plus respirable, été comme hiver. Le climatiseur mobile Fuave ACB07W22 est simple à utiliser. Une fois installé avec son tuyau d’évacuation et son kit de calfeutrage, en suivant notre guide d’installation en cliquant ici, il vous suffit ensuite de régler son thermostat à la température souhaitée. Pour cela, vous n’avez même pas besoin de vous lever. Grâce à sa télécommande, il se contrôle à distance en toute simplicité.

