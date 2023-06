Créez des souvenirs de vacances inoubliables grâce au drone DJI Mini 2SE Fly More Combo, disponible à moins de 420 € avec MediaMarkt

Réalisez des vidéos inoubliables avec le drone DJI Mini 2SE Fly More Combo

Après les smartphones qui permettent de réaliser soi-même des vidéos en qualité 4K dignes d’un réalisateur, et après le succès des GoPro, l’outil idéal pour graver vos exploits sportifs en full HD, les drones ont envahi le marché de la vidéo et de la photo aérienne. Ils sont devenus accessibles à tous, que ce soit en terme de pilotage qu’en termes de prix. Parfaits pour prendre de la hauteur et créer des souvenirs inoubliables, les drones vous permettent de réaliser de superbes films des paysages de vos vacances, mais aussi de capturer des photos aériennes de vos soirées, de vos amis et de votre famille. Si vous souhaitez vous équiper pour l’été, misez sur le drone DJI Mini 2SE Fly More Combo. Doté de 3 paires d’hélices, d’une vitesse de 16m/seconde, d’un taux d’ascension maximum de 5m/seconde et d’un taux de descente de 3,5 m/seconde maximum, vous pourrez réaliser de merveilleux films avec le drone DJI Mini 2SE Fly More Combo. Il peut atteindre jusqu’à 4000 mètres d’altitude. De quoi vous faire prendre de la hauteur et profiter de belles vues aériennes ! Le drone DJI Mini 2SE Fly More Combo vous offre une résolution vidéo haute définition de 2,7K et une résolution photo de 4000x3000 pixels. Très facile à contrôler et à prendre en main, le drone DJI Mini 2SE Fly More Combo est doté de la mise au point automatique et d’un stabilisateur d’image. Il se pilote avec une télécommande. Grâce à sa batterie Li-ion de 2250 mAh, il vous offre jusqu’à 31 minutes de vol en une seule charge.

Économisez 70 € sur le drone DJI Mini 2SE Fly More Combo avec MediaMarkt

Faites-vous plaisir pendant la Red Friday Week de MediaMarkt, cette semaine de prix fous comme nous vous l’expliquions dans cet article ! Jusqu’à dimanche, le spécialiste du high-tech et de l’électroménager propose des remises exceptionnelles sur de nombreux produits comme le drone DJI Mini 2SE Fly More Combo, affiché à 419 € au lieu de 488,99 €. Cela vous permet de réaliser une économie de 69,99 € ! Alors profitez-en vite et offrez-vous dès aujourd’hui ce petit bijou de technologie au très bon rapport qualité/prix. Il vous reste quelques jours pour apprendre à voler avant les vacances.