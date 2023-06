Faites-vous plaisir avec la friteuse Philips Airfryer XXL Smart Sensing, disponible à moins de 300 € avec Amazon

Cuisinez sain et gourmand avec la friteuse Philips Airfryer XXL Smart Sensing

Vous rêvez de cuisiner des plats sains, gourmands et rapides à préparer ? Misez sur la friteuse Philips Airfryer XXL Smart Sensing. Ne vous fiez pas à son nom, il est trompeur. La friteuse Philips Airfryer XXL Smart Sensing vous offre bien plus de possibilités qu’une friteuse classique. Elle cuit, grille, rôti et frit ! Ses avantages ne s’arrêtent pas là. La friteuse Philips Airfryer XXL Smart Sensing frit vos aliments sans matières grasses en faisant circuler l’air chaud dans sa cuve. Résultat : vous pouvez désormais déguster de délicieuses frites croustillantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur en utilisant 90% de matière grasse en moins qu’une friteuse traditionnelle. Encore mieux, la friteuse Philips Airfryer XXL Smart Sensing vous permet de préparer de nombreuses recettes comme le poulet rôti, le poisson frit, les nuggets maison. Avec elle, vous pouvez même préparer des quiches et des gâteaux. Grâce à l’application NutriU de Philips, vous aurez accès à de nombreuses recettes pour préparer des repas sains et gourmands pour toute la famille. La friteuse Philips Airfryer XXL Smart Sensing est d’ailleurs parfaite pour les familles. Avec sa cuve de 7,3 litres et son grand panier de 4,3 kilos, elle vous permet de préparer jusqu’à 6 portions de frites en une cuisson. Pour ne rien gâcher, la friteuse Philips Airfryer XXL Smart Sensing est très facile à utiliser. Grâce à sa technologie Smart Sensing, le temps de cuisson et la température s’ajustent automatiquement pour vous offrir une cuisson parfaite à chaque recette.

Économisez 21% sur le prix de la friteuse Philips Airfryer XXL Smart Sensing avec Amazon

Vous êtes prêts à révolutionner votre manière de faire la cuisine ? Achetez la friteuse Philips Airfryer XXL Smart Sensing à son meilleur prix avec Amazon. En ce moment, le géant du e-commerce la propose à 299 € au lieu de 379,99 €, soit 21% de remise. C’est le bon moment pour vous l’offrir. Vous ne le regretterez pas. En plus, son entretien est très facile. Toutes les pièces amovibles passent au lave-vaisselle. En plus de vous aider à préparer des repas sains et gourmands, la friteuse Philips Airfryer XXL Smart Sensing va vous faciliter la vie !