Moulinex : pas besoin d’attendre les soldes pour profiter de -28% de remise immédiate sur le multicuiseur TurboCuisine & Fry grâce à ce bon plan exclusif !

Cuisinez maison rapidement avec le multicuiseur TurboCuisine & Fry de Moulinex

Vous aimez cuisiner de bons petits plats pour toute la famille ? Entre le travail, les enfants à récupérer à l’école, les devoirs à gérer, le ménage et les activités extra-scolaires, vous ne savez plus où donner de la tête et par conséquent, vous n’avez plus le temps de cuisiner ? Nous avons une solution qui vous permettra de concilier petits plats maison et emploi du temps surchargé. Il s’agit du multicuiseur TurboCuisine & Fry de Moulinex. Ce nouvel appareil électroménager de Moulinex va révolutionner votre quotidien. Multifonction, il remplace votre cocotte-minute, votre cuiseur vapeur et votre friteuse. Avec lui, vous pourrez cuisiner très facilement des plats sains et savoureux pour toute la famille. Grâce à sa fonction Turbo Cuisine, il s’utilise comme un cuiseur pression. Il est même plus rapide que votre cocotte traditionnelle, et sans danger ! Avec son plateau Steam & Fry, il vous suffit d’ajouter de l’eau dans le bol du multicuiseur pour qu’il cuise à la vapeur vos légumes et poissons. Enfin, avec la fonction Airfryer, vous pouvez frire vos aliments à l’air. A vous les frites savoureuses, croustillantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur, les nuggets, ou encore les beignets à déguster sans culpabilité ! Avec le multicuiseur TurboCuisine & Fry de Moulinex, vous disposez d’un appareil et d’une multitude de possibilités pour une cuisine saine et gourmande. Pour vous donner des idées et vous accompagner au quotidien, Moulinex vous offre un livre de 60 recettes. Vous avez également accès à une application gratuite incluant plus de 150 recettes. De quoi satisfaire toutes vos envies !

Économisez 28% sur le multicuiseur TurboCuisine & Fry de Moulinex avec la Boutique de Max

Essayer le multicuiseur TurboCuisine & Fry de Moulinex, c’est l’adopter. Il va vite devenir votre meilleur allié en cuisine. Très pratique pour s’adapter à l’emploi du temps de toute la famille, il dispose du départ différé et de la fonction maintien au chaud. Enfin, il est très facile à utiliser et à nettoyer. L’ensemble de ses accessoires passent tout simplement au lave-vaisselle. Nous avons gardé le meilleur pour la fin, le multicuiseur TurboCuisine & Fry de Moulinex est affiché à moins de 200 € sur la Boutique de Max. En ce moment, vous pouvez vous l’offrir au prix canon de 199,99 € au lieu de 279 €, soit 28% de remise. Un conseil, ne tardez pas à profiter de cette offre exceptionnelle.