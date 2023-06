Apple : à quelques heures des soldes, nous avons a trouvé les AirPods Pro 2021 MagSafe à moins de 230 euros sur Électro Dépôt

Ré-écoutez vos musiques préférées avec les AirPods Pro 2021 MagSafe

Avec les AirPods Pro 2021 MagSafe, vous allez découvrir une nouvelle manière d’écouter vos musiques et vos podcasts préférés. Très confortables à porter, vous les oublierez dès qu’ils seront posés à l’intérieur de vos oreilles. En plus, ils sont très performants et vous offrent une qualité sonore exceptionnelle grâce à leur puce H1 puissante, combinée à un haut-parleur exclusif et à un amplificateur à gamme étendue dynamique. Avec les AirPods Pro 2021 MagSafe, vous pouvez choisir d’être totalement immergé et transporté dans votre contenu audio grâce à leur mode réduction active du bruit. Vous et votre musique, personne ne viendra vous perturber pour une expérience sonore exceptionnelle. Au contraire, si vous souhaitez profiter de votre podcast tout en écoutant ce qui se passe autour de vous, ou pour être certain de ne pas rater l’annonce de votre train, le mode transparence sera parfait pour vous. Les AirPods Pro 2021 MagSafe sont très faciles à utiliser. Ils sont dotés de capteurs de pression. A l’aide d’une ou 2 pressions de votre index, vous pourrez passer d’un mode à l’autre en toute simplicité, ou encore monter et baisser le volume sonore, prendre un appel ou raccrocher. Disposant d’une grande autonomie, les AirPods Pro 2021 MagSafe vous offrent jusqu’à 4,5 heures d’écoute en une seule charge et jusqu’à 24 heures d’écoute avec des recharges intermédiaires dans leur boitier MagSafe. En un mot, ils sont tout simplement parfait. Même leur prix !

Offrez-vous les AirPods Pro 2021 MagSafe à leur prix le plus bas avec Électro Dépôt

Craquez pour la qualité et le son exceptionnel d’Apple sans culpabiliser en vous offrant les AirPods Pro 2021 MagSafe. Cette avant-dernière génération d’écouteurs sans fil de la marque à la pomme a vu son prix baissé mais continue de vous offrir d’excellentes performances comparés à ses successeurs. Affichés en ce moment par Électro Dépôt à seulement 229,95 €, les AirPods Pro 2021 MagSafe présentent un rapport qualité-prix incomparable. Alors n’hésitez plus et foncez-vous offrir ces petits bijoux de technologies. C’est un choix que vous ne regretterez pas.