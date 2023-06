iRobot : pas besoin d’attendre les soldes pour économiser -40% sur l'aspirateur robot Roomba 692 avec Amazon !

Profitez d’une maison propre sans rien faire avec l’aspirateur robot iRobot Roomba 692

Si vous ne supportez pas la poussière, mais que vous avez la flemme de passer l’aspirateur tous les jours chez vous, il est temps d’investir dans un aspirateur robot comme l’aspirateur robot iRobot Roomba 692. iRobot est le spécialiste sur le marché avec ses 30 ans d’expertise en robotique et innovation. Avec l’aspirateur robot iRobot Roomba 692, vous aurez toujours une longueur d’avance sur la saleté et la poussière. Vous pouvez le programmer ou le contrôler quand vous voulez depuis l’application iRobot Home ou grâce aux assistants vocaux Google et Alexa. Intelligent, l’aspirateur robot iRobot Roomba 692 se déplace seul. Grâce à ses capteurs, il navigue avec facilité autour des meubles et le long des murs. Ses brosses multisurfaces tournantes travaillent ensemble pour éliminer parfaitement la poussière, les débris, les cheveux et autres saletés présentes sur tous les sols. Encore mieux, l’aspirateur robot iRobot Roomba 692 est équipé de capteurs qui repèrent les zones les plus sales pour les nettoyer en profondeur grâce à son système de nettoyage en 3 étapes. Sa brosse latérale atteint à la perfection les coins et les bords, tandis que ses 2 brosses multisurfaces détachent et soulèvent la saleté des tapis et sols durs. Enfin, la tête de nettoyage de l’aspirateur robot iRobot Roomba 692 s’ajuste automatiquement pour nettoyer en profondeur le carrelage, le parquet et le lino, comme les moquettes et tapis. Avec l’aspirateur robot iRobot Roomba 692, vos sols seront toujours impeccables sans effort.

