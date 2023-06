Dernier jour pour économiser 160 € sur le prix du frigo congélateur Bosch et le payer avec vos écochèques avec Krëfel

Frigo congélateur Bosch : un combiné très performant

Votre frigo a tendance à faire du bruit ? Il refroidit mal et génère beaucoup de glace ? Ce sont des signes qui ne trompent pas. Il commence à montrer des signes de faiblesse et peut vous lâcher d’un moment à l’autre. Pour éviter de vous retrouver dans l’embarras, n’hésitez pas à le remplacer dès maintenant. Vous pourrez toujours garder votre ancien frigo en 2ème frigo, parfait pour stocker des boissons fraîches par exemple. Si vous devez acheter un nouveau frigo, orientez-vous vers un modèle peu énergivore comme le frigo congélateur Bosch de catégorie énergétique C, ce qui est très bien pour ce type d’électroménager. Ce réfrigérateur de 440 litres au total est composé d’une partie frigo de 311 litres et d’une partie congélateur de 129 litres. Sa taille standard vous permet de l’intégrer facilement dans tous les types de cuisine. Parfait pour conserver vos aliments de manière optimale, le frigo congélateur Bosch maintient une température constante partout grâce à sa paroi arrière MultiAirFlow. La partie frigo est composée de 5 rayons, d’1 tiroir et de 4 compartiments ultra-spacieux VitalFresh XXL prévu pour y stocker vos produits frais comme la viande et le poisson. Il prolonge également la fraîcheur de vos fruits et légumes. Le congélateur est très pratique pour conserver des plats congelés ou les légumes et aromates congelés que vous utilisez souvent pour cuisiner. Il est doté de 3 tiroirs. En résumé, le frigo congélateur Bosch est très performant. Il vous permet de conserver de manière optimale vos produits frais et congelés, mais aussi de faire des économies car il consomme peu d’énergie.

Économisez 12% sur le prix du frigo congélateur Bosch avec Krëfel

Il vous reste une journée pour profiter de l’offre exceptionnelle de Krëfel sur le frigo congélateur Bosch. Jusqu’au 30 juin, le spécialiste de l’électroménager le propose à 1149 € au lieu de 1309 €, soit 12% de remise. En plus, vous avez la possibilité de payer le frigo congélateur Bosch avec vos écochèques. Alors n’hésitez plus et ne passez pas à côté de cette offre promotionnelle.