Ouvrez votre compte de paiement au coin de la rue et simplifiez la gestion de votre budget quotidien avec Nickel

Aujourd'hui, dès réception de votre salaire, le premier réflexe est d'aller dans une banque pour ouvrir un compte de paiement. Cette démarche nécessite du temps, des justificatifs et de nombreuses démarches administratives qui peuvent être lourdes et chronophages. Au cours des dernières années, le secteur des cartes de paiement a évolué et de nouveaux acteurs émergent sur le marché. Parmi eux, Nickel se démarque. Fondée en 2014, la filiale du groupe BNP Paribas propose à ses clients un service différenciant qui révolutionne le secteur. Désormais, vous pouvez ouvrir un compte en seulement 5 minutes et avoir accès à un service complet comprenant un service client disponible 5 jours sur 7 en Belgique et une app pratique pour gérer votre compte au quotidien . Le tout pour seulement 20€ par an ! Comment cela se concrétise ? Pour ouvrir un compte Nickel, vous n’avez pas besoin de prendre rendez-vous avec un conseiller. Vous n’avez pas non plus besoin de justificatifs de domicile ou d’autres documents administratifs. Le compte Nickel est accessible à tous et inclusif . Vous pouvez l’ouvrir quels que soient vos moyens financiers, il vous suffit d’avoir un numéro de GSM et une pièce d’identité . Nickel accepte les cartes d’identité, les titres de séjour et plus de 190 passeports.

Posséder un compte n’a jamais été aussi facile qu’avec Nickel . En seulement quelques étapes, vous pouvez obtenir une carte de paiement et un compte qui vous permet de recevoir de l’argent et de réaliser des virements. Pour ouvrir un compte Nickel, deux options s’offrent à vous :

→ La première est de vous rendre dans l’un des 300 points de vente Nickel en Belgique . Découvrez ici le point de vente le plus proche de chez vous . Vous devez ensuite suivre les instructions du commerçant pour vous inscrire et activer votre compte en seulement quelques minutes. Vous recevrez votre code PIN par SMS.

→ La deuxième option est d’ouvrir votre compte Nickel via internet en vous rendant sur le site web de Nickel. En quelques clics, vous pouvez créer votre compte et aller retirer votre carte de paiement dans l’un des points de vente Nickel.

Vous aussi, comme plus de 3 millions de personnes en Europe, vous souhaitez ouvrir un compte Nickel ? Trouvez vite le point de vente le plus proche de chez vous en cliquant ici, ou rendez-vous directement sur le site de Nickel pour commencer vos démarches en ligne. Nickel va vous ouvrir les portes d’un compte 100% fiable, inclusif et accessible à tous. Vous hésitez encore ? Les 88% de clients satisfaits par les services proposés par Nickel devraient vous convaincre de vous lancer.

Une offre complète pour une gestion optimale de votre budget

Tout est simple, facile et transparent avec Nickel. Vous n’aurez donc jamais de mauvaises surprises ou de frais bancaires cachés. Une fois votre compte activé, vous recevez un IBAN Belge. Ce dernier vous permet de recevoir de l’argent et d’y domicilier votre salaire. Vous recevez également une carte de paiement Mastercard Débit. Elle vous permet de faire des achats dans vos commerces préférés aussi bien en ligne qu’en magasin. La carte Nickel vous offre également la possibilité de retirer de l’argent. Avec le compte Nickel Standard par exemple, vous pouvez effectuer 3 retraits gratuits par mois dans les points Nickel situés partout en Europe. Les points Nickel vous permettent également de déposer de l’argent sur votre compte, en toute simplicité. Pour gérer votre budget quotidien, l’application Nickel vous offre la possibilité de consulter vos comptes facilement depuis votre smartphone ou depuis votre ordinateur via l’espace client Nickel. En résumé, le compte Nickel vous offre tous les services financiers dont vous avez besoin au quotidien pour gérer votre argent et ce, à partir de 1,60 €/mois seulement. Ouvrir un compte Nickel est donc la solution parfaite pour faire des économies et gérer votre argent en toute sérénité.

Avec Nickel, découvrez un service client personnalisé pour des clients satisfaits

Grâce à sa simplicité et à sa transparence, le compte Nickel séduit de plus en plus. Plus de 3 millions de compte Nickel ont été ouverts ces dernières années et 88% des clients sont satisfaits ! Avec Nickel, quels que soient vos besoins, vous ne serez jamais sans réponse. Le service client Nickel en Belgique est là pour vous accompagner dans toutes vos démarches, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Il est joignable par téléphone 02 891 29 80 et par internet via un formulaire de contact. Les conseillers Nickel sont également joignables via les réseaux sociaux, notamment sur Facebook.

En conclusion, si vous aimez la simplicité et que vous souhaitez bénéficier de tous les services qui vous permettent de gérer au mieux votre budget, le tout à prix maitrisé, n’hésitez plus et foncez ouvrir un compte Nickel dans l’un des 286 points de vente ou sur le site Nickel.