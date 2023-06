Offrez-vous le confort absolu avec le climatiseur mobile Olimpia Splendid n°1 des ventes et en vente flash sur Amazon !

Offrez-vous le climatiseur mobile Olimpia Splendid, numéro 1 des ventes sur Amazon

Vous êtes à la recherche d’une solution durable pour faire baisser la température de votre intérieur et vous permettre d’aborder sereinement un été potentiellement caniculaire ? Plutôt que de vous engager dans des travaux coûteux en installant une climatisation fixe dans votre domicile, investissez dans un climatiseur mobile. Pratiques, les climatiseurs mobiles se déplacent facilement d’une pièce à une autre grâce à leurs roulettes. Ils sont également très efficaces et d’un excellent rapport qualité-prix. Contrairement aux ventilateurs qui viennent brasser de l’air pour le rafraîchir, les climatiseurs mobiles viennent le capter pour le refroidir grâce à un système de réfrigération. L’air chaud est ensuite renvoyé à l’extérieur à travers un tuyau d’évacuation et le climatiseur mobile renvoie de l’air froid dans votre pièce pour la rafraîchir et faire baisser la température ambiante. Pour démarrer, n’hésitez pas à vous orienter vers le climatiseur mobile Olimpia Splendid. C’est le climatiseur mobile le plus vendu sur Amazon, recommandé par plus de 2700 utilisateurs. Il est très efficace pour faire chuter les températures grâce à sa capacité de réfrigération de 10000 BTU. Multifonction, le climatiseur mobile Olimpia Splendid déshumidifie l’air avec une capacité de déshumidification de 2,12 litres/heure. Grâce à lui, vous pourrez rafraîchir votre logement, mais aussi rendre l’air plus respirable, été comme hiver. Le climatiseur mobile Olimpia Splendid est également programmable, ce qui est très pratique si vous souhaitez le faire fonctionner la nuit. En plus, il se pilote facilement depuis sa télécommande multifonction. Pour ne rien gâcher, le climatiseur mobile Olimpia Splendid est classé en catégorie énergétique A. Il consomme peu et ne fera pas grimper votre facture d’électricité !

Économisez 11% sur le prix du climatiseur mobile Olimpia Splendid avec Amazon

Profitez vite de la vente flash d’Amazon pour vous offrir le climatiseur mobile Olimpia Splendid au meilleur prix. Le géant du e-commerce le propose actuellement à 299 € au lieu de 337,15 €, soit 11% de remise. Le climatiseur mobile Olimpia Splendid est très complet. Il est livré avec son tuyau d’évacuation et son kit de calfeutrage. Pour bien l’installer et le rendre performant, n’hésitez d’ailleurs pas à suivre notre guide d’installation en cliquant ici. Vous pourrez ainsi profiter d’un été au frais, sans surconsommer.