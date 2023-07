Réduisez votre consommation d'énergie tout en conservant la fraîcheur de vos aliments avec le frigo-congélateur Siemens à prix promotionnel !

Frigo-congélateur Siemens, pour des aliments frais tout en économisant de l’énergie !

Le frigo-congélateur C de Siemens fabriqué en acier inoxydable est l’un des appareils électroménagers de qualité que tout le monde s’arrache en ce moment. En combinant un réfrigérateur et un congélateur, ce frigo 2 en 1 vous permet de conserver vos aliments tout en profitant d’un gain d’espace considérable. Avec une capacité de stockage généreuse de 413 litres, le frigo-congélateur Siemens KG49EAICA vous permet de ranger facilement tous vos aliments, même les plus volumineux. Sa configuration intelligente offre une organisation pratique et un accès facile à vos produits préférés. Conçu pour vous faciliter la vie, ce frigo dispose de plusieurs compartiments de rangement pour les aliments frais et congelés et de clayettes ajustables en hauteur pour que vous puissiez personnaliser votre frigo selon votre propre organisation. Son système de refroidissement No Frost empêche la formation de givre sur les parois intérieures de votre frigo, pratique pour ne plus jamais avoir à dégivrer manuellement votre frigo. En plus de dire adieu à la corvée de dégivrage, le système MultiAirFlow garantit une circulation d’air homogène pour maintenir une température constante à tous les niveaux. Grâce à ses technologies avancées, vous pouvez être sûr de bénéficier d’une fraîcheur parfaite pour conserver vos aliments de la meilleure des manières. Avec son design épuré et moderne, le Siemens s’intègre à toutes les cuisines et ajoute une touche de modernité à votre cuisine.

Économisez 80€ sur votre réfrigérateur 2 en 1 Siemens !

Les Red Friday Week de MediaMarkt sont de retour avec une offre exceptionnelle à ne pas manquer ! Profitez de l'occasion pour mettre la main sur le frigo-congélateur Siemens KG49EAICA, un appareil électroménager de qualité qui combine fonctionnalité et style. Avec une remise immédiate de -80€, vous pouvez maintenant obtenir ce frigo-congélateur au prix incroyable de 749€ au lieu de 829€. Ce n’est pas tout. Ce frigo Siemens a été conçu pour vous offrir plusieurs systèmes de refroidissement efficaces tout en économisant de l’énergie. Ainsi, vous pourrez payer votre appareil en éco-chèque. Rendez-vous dès maintenant sur le site de MediaMarkt pour commander votre nouveau frigo-congélateur C Siemens à prix imbattable !