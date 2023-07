Soldes : économisez 250 € sur le prix de la machine à laver Samsung avec MediaMarkt !

Un linge toujours impeccable avec la machine à laver Samsung

Depuis quelques temps, votre machine à laver essore mal et vous avez l’impression qu’elle ne lave plus votre linge aussi bien qu’avant ? Pire, elle émet de mauvaises odeurs malgré un entretien régulier ? Ce sont des signes qui ne trompent pas. Votre machine à laver est en fin de vie et il va être bientôt temps de la changer. Profitez-en pour la remplacer par une machine à laver performante et économique comme le lave-linge frontal Samsung B (WW80T554AAT/S2). Cette machine à laver de catégorie énergétique B n’utilise que 48 litres d’eau par cycle de lavage et ne consomme que 55 kWh pour 100 lavages. Son grand tambour de 8 kilos est idéal pour les familles. Il permet de faire moins de lessives, et donc de réaliser encore plus d’économies. Très complète, la machine à laver Samsung dispose de 21 programmes adaptés à différents types de tissus : coton, synthétique, laine, soie…Grâce à sa technologie EcoBubble qui transforme le détergent en bulles qui imprègnent les fibres, votre linge ressortira toujours sans tâche et éclatant, même en programme court et à basse température. Très pratique, la machine à laver Samsung dispose d’un départ différé jusqu’à 24h. Cela vous permet de préparer votre lessive tranquillement en journée ou le soir pour la faire tourner la nuit et bénéficier des heures creuses. Même si vous n’avez pas de buanderie, la machine à laver Samsung ne vous gênera pas la nuit. La technologie innovante Digital Inverter développée par Samsung garantit un lavage silencieux, même au moment de l’essorage.

Économisez 250 € sur le prix de la machine à laver Samsung avec MediaMarkt

Pour profiter d’un linge impeccable au quotidien, la machine à laver Samsung est parfaite. En plus, elle est très complète. Elle est dotée d’une porte AddWash qui vous permet d’insérer du linge au cours d’un cycle de lavage. C’est très pratique pour les chaussettes oubliées ! Pour vous offrir la machine à laver Samsung au meilleur prix, profitez-vite de la Red Friday Week de MediaMarkt. Cette semaine, le spécialiste de l’électroménager affiche la machine à laver Samsung à 499 € au lieu de 749 €, soit 250 € d’économie. Un conseil, ne passez pas à côté de cette offre exceptionnelle.