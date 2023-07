Solde d’été : économisez 350€ sur le robot tondeuse intelligent Bosch, la solution pour une pelouse parfaite !

Profitez d’une pelouse parfaitement tondue, sans efforts !

Plus qu’une simple tondeuse sans fil, le robot tondeuse Bosch Indego S+ 500 a été conçu pour prendre soin de votre pelouse sans effort. Avec une largeur de coupe de 19 cm, cette tondeuse robot peut couvrir une grande surface en un minimum de temps. Sa capacité de tonte maximale de 500 m² en fait un choix idéal pour les jardins de taille moyenne. Elle est également dotée de capteurs qui lui permettent de naviguer intelligemment autour des obstacles, garantissant une coupe uniforme et précise sans endommager l’appareil. Cette tondeuse robot est équipée d'une batterie 18 V qui lui confère une autonomie remarquable. Vous pourrez ainsi profiter d'une tonte efficace sans vous soucier des fils ou de l’autonomie de la batterie. Entièrement autonome, vous pourrez contrôler votre tondeuse intelligente à distance via une application gratuite dédiée sur votre smartphone. Planifier les heures de tonte, ajuster les paramètres de coupe, recevoir des notifications en temps réel… laissez la technologie faire le travail à votre place. Livré avec sa station de charge, le robot tondeuse Bosch retourne automatiquement à sa station pour se recharger après chaque utilisation. Vous êtes donc sûr qu’elle sera prête pour la prochaine tonte. C'est un véritable gain de temps et d'énergie !

Tondeuse robot Bosch à moins de 600€ chez Amazon, foncez !

Les soldes d'été sont là et c'est le moment idéal pour vous offrir des produits de qualité à des prix défiants toute concurrence. Si vous êtes à la recherche d'une solution pour tondre efficacement votre gazon sans efforts, nous avons trouvé un bon plan exceptionnel pour vous. En ce moment, la tondeuse robot Bosch Indego S+ 500 est disponible chez Amazon au prix inédit de 599,99€ au lieu de 949,99€, soit une remise immédiate de 350€ (-37%). N'attendez plus, simplifiez-vous la vie et obtenez une pelouse impeccable grâce à la tondeuse robot Bosch Indego S+ 500. Avec sa batterie puissante, son pilotage à distance, sa station de charge incluse et ses caractéristiques avancées, elle est le choix idéal pour tous les amoureux de jardinage. Faites vite, les stocks sont limités et cette offre ne durera pas éternellement !