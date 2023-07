Soldes : ne manquez cette offre incroyable qui vous permet d’économiser 46% sur l’aspirateur robot iRobot Roomba i1 avec Amazon

Facilitez-vous la vie avec l’aspirateur robot iRobot Roomba i1

Vous avez envie de gagner du temps dans votre quotidien ultra chargé ? Vous n’arrivez pas à faire de compromis entre moins de ménage, moins de repas faits maison ou encore moins de travail ? Bonne nouvelle, vous n’avez pas à choisir ! En vous équipant d’un aspirateur robot, vous allez gagner un temps considérable en faisant moins le ménage, tout en gardant une maison aux sols impeccables. Pour investir dans un aspirateur robot, nous vous conseillons de vous orienter vers un modèle de la marque iRobot. C’est un des leaders sur le marché avec ses 30 ans d'expertise en robotique. L’aspirateur robot iRobot Roomba i1 est parfait pour démarrer. Il est très performant et propose un excellent rapport qualité-prix. Doté de 2 brosses anti-emmêlement multi surfaces en caoutchouc et d’une brosse latérale, l’aspirateur robot iRobot Roomba i1 aspire et nettoie les sols en profondeur, sans oublier les côtés et les recoins. Il est parfait pour déloger la poussière, les débris, les saletés et les poils d’animaux sur tous les types de sols : carrelages, parquets, lino ou encore tapis et moquette. Doté de la technologie Dirt Detect, il est programmé pour se concentrer sur les zones les plus sales. En résumé, l’aspirateur robot iRobot Roomba i1 n’a pas de pitié pour les saletés et rendra votre maison propre et saine sans effort. Une fois qu’il aura cartographié votre intérieur, vous n’aurez qu’à le programmer ou l’allumer grâce à l’application iRobot ou grâce aux assistants vocaux Alexa ou Google Home. Une fois le nettoyage de votre pièce terminé, il reviendra vers sa station de charge en toute autonomie.

