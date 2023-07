Xbox Series X : profitez des soldes d’été pour vous l’offrir et bénéficiez de 17% de remise avec Amazon

Entrez dans l’univers de la Xbox Series X

Vous êtes un grand amateur de jeux vidéo ? Entre la Switch de Nintendo, la PlayStation de Sony et la Xbox de Microsoft votre cœur balance ? L’offre exceptionnelle d’Amazon pendant les soldes d’été va peut-être vous faire craquer pour la Xbox Series X, dernière génération de console de jeu de Microsoft. Avec ses 12 téraflops de puissance graphique brute, le Ray Tracing DirectX et son disque SSD personnalisé de 1 To, c’est la Xbox la plus rapide et la plus puissante jamais conçue par le fabricant américain. La Xbox Series X offre aux joueurs une toute nouvelle expérience de jeune très immersive et réaliste. Cela est possible grâce à des images en qualité 4K et à un audio spatial 3D qui vous place au cœur de votre expérience de jeu. La fréquence d’image de 120 FPS en jeu de la Xbox Series X donne beaucoup de fluidité à tous les jeux vidéo. Elle est tellement rapide que vous ne raterez aucune action de vos jeux préférés, même s’il s’agit de jeux d’action ou de combat. Pour le plus grand bonheur des gameurs, la Xbox Series X vous permet de jouer à de nombreux jeux vidéo récents, mais aussi à des jeux vidéo provenant des 4 dernières générations de Xbox, soit une centaine de titres. Avec la Xbox Series X, vous pourrez vous éclater et jouer pendant des heures à des jeux vidéo comme Call of Duty Modern Warfare II, Gotham Nights, Lego Star Wars La Saga Skywalker, FIFA 23 ou encore Forza Horizon 5.

Offrez-vous la Xbox Series X à moins de 500 € avec Amazon

C’est le moment de vous faire plaisir ou d’agrandir votre collection de consoles de jeu en vous offrant la Xbox Series X à son meilleur prix avec Amazon. Pendant les soldes d’été, le géant du e-commerce la propose au prix exceptionnel de 499,99 € au lieu de 599 €. Cela vous permet d’économiser 17%, ce qui est très rare sur une console de jeu dernière génération de cette qualité. Alors profitez-en vite et préparez-vous à passer un été riche en jeux vidéo.