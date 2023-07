Facq vous donne un coup de pouce pour réaliser votre salle de bain : 10 % de budget en plus pour concrétiser votre projet !

Réalisez votre salle de bain sans faux pas grâce aux conseils de Facq

Jusqu'au 31 juillet, ne manquez pas l'offre spéciale de Facq, qui vous permet de bénéficier d'un budget supplémentaire de 10 % pour votre douche et vos accessoires. Et n’hésitez pas à échanger avec les experts Facq pour concevoir votre salle de bain. Sans leurs conseils avisés, vous risquez de commettre certaines erreurs courantes. En matière de plomberie par exemple, il est très important de planifier soigneusement l'emplacement des conduites d'eau, des évacuations et des raccordements pour éviter les fuites ou les problèmes de drainage.

Pour éviter l'accumulation d'humidité, de moisissures et de mauvaises odeurs, assurez-vous d'inclure un système de ventilation adéquat, tel qu'un ventilateur d'extraction, pour maintenir l'air frais et sec dans la pièce. Optez également pour des revêtements de sol et de mur résistants à l'eau et assurez-vous que les robinets et les accessoires sont conçus pour supporter une forte humidité. Ne négligez pas non plus l’éclairage de votre salle de bain. Outre l'éclairage général, veillez à inclure des sources de lumière près du miroir afin d’éviter les ombres gênantes lors du maquillage ou du rasage. Si vous projetez de créer une atmosphère relaxante, les LED douces sont tout à fait conseillées ! Votre salle de bain est utilisée par plusieurs membres de la famille ? Pensez à prévoir des espaces d'intimité appropriés, en incluant une cloison ou une porte pour séparer la zone de la toilette ou de la douche du reste de la salle de bain par exemple.