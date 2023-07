Cuisinez de délicieuses frites saines grâce à la friteuse Philips Airfryer, soldée à moins de 100 € avec Coolblue

Cuisinez différemment avec la friteuse Philips Airfryer L HD9252/70

Vous aimez déguster de délicieuses frites fraîches, des nuggets, du poulet frit ou encore des beignets ? Vous évitez de les cuisiner car ces encas se préparent avec des litres d’huiles de friture ? Bonne nouvelle ! Il est désormais possible de frire des aliments sainement grâce à la technologie Rapid Air. Plus besoin d’huile de friture pour préparer des frites fraîches croustillantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur. Avec la friteuse Philips Airfryer L HD9252/70, un tourbillon d’air chaud circule dans sa cuve pour frire vos frites à la perfection avec 90% de matière grasse en moins qu’une friteuse traditionnelle. C’est délicieux, simple et sans danger ! Le plus, c’est que la friteuse Philips Airfryer L HD9252/70 ne fait pas que frire. Elle peut aussi rôtir, cuire, griller et réchauffer. Avec elle, vous pouvez préparer de nombreuses recettes comme du poulet rôti, des légumes ou du poisson grillés, des quiches et même des gâteaux ! Grâce à ses nombreux programmes de cuissons automatiques, utiliser la friteuse Philips Airfryer L HD9252/70 est un jeu d’enfant. Vous n’aurez pas à vous soucier de la température ni du temps de cuisson. Avec sa cuve de 4,1 litres et sa capacité de 0,8 kilos, la friteuse Philips Airfryer L HD9252/70 est idéale pour 2 ou 3 personnes.

Économisez 40 € sur le prix de la friteuse Philips Airfryer L HD9252/70

Profitez des soldes d’été pour vous offrir la friteuse Philips Airfryer L HD9252/70. Le spécialiste du high-tech et de l’électroménager Coolblue la propose à 99,99 € au lieu de 140 €, soit 40 € de remise. Avec la friteuse Philips Airfryer L HD9252/70, vous allez découvrir une nouvelle manière de cuisiner, gourmande, saine et sans odeur. Elle est tellement pratique que vous l'utilisez au quotidien. En plus, elle est très facile à nettoyer, il suffit de placer les éléments amovibles au lave-vaisselle. Un conseil, achetez là dès aujourd’hui. Si vous la commandez avant minuit, vous pourrez déguster de délicieux plats frits sainement dès demain.