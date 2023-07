Profitez des soldes d'été pour économiser -37% sur la cafetière Dolce Gusto Infinissima chez Fnac !

Préparez-vous de délicieuses boissons caféinées avec la machine à dosettes Dolce Gusto Infinissima !

La machine à café Dolce Gusto Infinissima est un véritable bijou de technologie. Avec son système haute pression allant jusqu'à 15 bars, elle vous garantit des boissons caféinées d'une qualité professionnelle surplombées d’une crème onctueuse sans sortir de chez vous. Expresso intense, Grande corsé, Cappuccino mousseux, chocolat chaux, thés… La Dolce Gusto Inifinissima a été créée pour répondre à toutes vos attentes. Cette machine à capsules ultra-polyvalente peut aussi bien vous préparer des boissons chaudes, que froides. Son réservoir d'eau d'une capacité de 1,2 litre vous permet de préparer plusieurs boissons sans avoir à le remplir régulièrement. De plus, son fonctionnement intuitif vous permet de préparer votre café, cappuccino, latte macchiato, et bien plus encore, en un clin d'œil. En effet, il vous suffit d’insérer la capsule de votre choix, de déplacer le levier et de laisser couler votre café. Grâce à des capsules scellées hermétiquement, vous pourrez savourer chaque arômes de votre café, et en apprécier la fraîcheur. Grâce à son mode éco, la machine à café s’éteint automatiquement après 5 minutes d’inactivité pour réduire votre consommation d’énergie. Enfin, la Dolce Gusto Infinissima dispose d’une alerte détartrage qui devient orange lorsqu'il est temps de détartrer votre machine à café.

Soldes Fnac : -37% de remise sur la cafetière Dolce Gusto Infinissima !

Vous êtes à la recherche d’une cafetière de qualité pour savourer de délicieuses boissons chaudes à la maison? Nous avons déniché un bon plan à ne surtout pas manquer. La machine à café Dolce Gusto Infinissima KP170810 noire est actuellement disponible au prix incroyable de 69€ au lieu de 109,99€ chez Fnac, soit une remise immédiate de -37%. Profitez des soldes d’été pour vous offrir une cafetière au design élégant et aux performances exceptionnelles pour des pauses café gourmandes, sans vous ruiner. Ce n’est pas tout. En plus de ces 40€ de remise, recevez 5 boîtes de 16 capsules Nescafé Dolce Gusto remboursées à l’achat d’une machine Dolce Gusto. Vous pourrez ainsi découvrir et déguster une variété de délicieuses saveurs pour accompagner votre nouvelle cafetière. Ne ratez pas cette offre limitée dans le temps et commandez vite votre cafetière pour déguster de somptueux cafés, confortablement installé dans votre canapé !