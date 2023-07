Incroyable : pendant les soldes, économisez 53% sur le prix de la machine à café Magimix Vertuo Pop avec Krëfel et recevez 100 capsules gratuites

Dégustez un café digne d’un barista avec la machine à café Magimix Vertuo Pop

Les amateurs de café vont être conquis par la simplicité d’utilisation et la qualité du café délivré par la machine à café Magimix Vertuo Pop. Avec elle, pas besoin de vous encombrer d’une machine à café semi-automatique avec broyeur. Choisir une capsule et appuyer sur un bouton suffisent à préparer un café aux arômes intenses, recouvert d’une crema onctueuse et savoureuse. C’est le gros avantage des machines à café à dosettes. Elles ne nécessitent aucun temps de préparation pour vous offrir le meilleur du café. La machine à café Magimix Vertuo Pop dispose d’un atout supplémentaire. Elle est dotée d’une technologie d’extraction innovante : la centrifusion. Chaque capsules Nespresso Vertuo Pop est dotée d’un code-barre reconnaissable par la machine à café Magimix Vertuo Pop. Cela lui permet de sélectionner automatiquement la température idéale, le volume d’eau, le temps d’infusion, la vitesse de rotation de la capsule et la longueur de la tasse pour vous offrir un café parfait, digne d’un barista. Que vous aimiez les espressos, les double-expressos, les mugs ou les lungos, la machine à café Magimix Vertuo Pop peut satisfaire toutes vos envies. Nespresso vous propose plus de 28 variétés de café, pour des tasses allant de 40ml à 230 ml. Avec son réservoir de 0,6 litres, la machine à café Magimix Vertuo Pop est l’allié des matins pressés. Elle vous permet de préparer plusieurs tasses d’affilée sans avoir besoin de remplir son réservoir d’eau entre chaque préparation. Pratique, design et facile à utiliser, la machine à café Magimix Vertuo Pop est vraiment parfaite.

Economisez 53% sur le prix de la machine à café Magimix Vertuo Pop avec Krëfel

Profitez des soldes d’été de Krëfel pour vous offrir la machine à café Magimix Vertuo Pop au meilleur prix. Le spécialiste du high-tech et de l’électroménager la propose en ce moment au petit prix de 34,95 € au lieu de 74,95 €, soit 53% de remise. Et ce n’est pas tout ! Pour tout achat de la machine à café Magimix Vertuo Pop, Nespresso vous offre 100 capsules de café. De quoi vous préparer de délicieux cafés gratuits pendant longtemps. Alors n’hésitez plus et foncez sur le site de Krëfel pour vous l’offrir. Vous avez jusqu’au 31 juillet pour bénéficier de cette offre exceptionnelle.