Préparez la rentrée scolaire dès maintenant et profitez d’une remise de 40% sur le cartable Preppy de Kipling, numéro 1 des ventes sur Amazon

Soyez prêt pour une nouvelle année scolaire avec le cartable Kipling

Les vacances d’été commencent bientôt et vous ne voulez pas penser à la rentrée de septembre ? Acheter ses fournitures scolaires en juillet est pourtant le bon plan pour dénicher les meilleures affaires et partir en vacances en toute sérénité. Cela vous évitera la course aux fournitures scolaires fin août, les prix qui flambent et le monde dans les magasins. Si votre enfant rentre en école primaire, il va enfin avoir un cartable ! Acheter le premier cartable est un moment important dans la vie d’un écolier. Entre un sac à dos, un cartable à roulettes ou un cartable classique, vous ne savez pas quel modèle choisir ? Pour faire le bon choix, partez sur un modèle solide et léger. Il respectera le dos de votre enfant et vous pourrez le garder longtemps. Le cartable Preppy de Kipling est un cartable mixte parfait pour une entrée en primaire. Avec son poids léger de 1,16 kilos et sa taille de 15 pouces, il est idéal pour un enfant entre 6 et 8 ans. A l’intérieur 2 compartiments permettent de ranger les fournitures scolaires facilement : un compartiment pour les livres et un compartiment pour les cahiers par exemple. A l’avant, le cartable Preppy de Kipling dispose d’une pochette très pratique pour y ranger une trousse, une règle ou encore un goûter. Le sac Preppy de Kipling est conçu avec des sangles ajustables. Il est également livré avec une housse de protection contre la pluie fluo. C’est parfait pour circuler en toute sécurité en cas de mauvais temps. Le sac Preppy de Kipling est le cadeau idéal pour une entrée en primaire. C’est d’ailleurs le cartable pour enfant numéro 1 des ventes sur Amazon.

Economisez 35% sur le prix du cartable Preppy de Kipling avec Amazon

Si vous voulez payer vos fournitures scolaires au meilleur prix, le bon plan est de les acheter sur Amazon. En ce moment, le géant du e-commerce propose le sac Preppy de Kipling au prix canon de 90,95 € au lieu de 139,90 €, soit 35% de remise. Si vous êtes membre Amazon Prime, vous bénéficiez de la livraison accélérée gratuite. Profitez-en ! Et n’oubliez pas, les Prime Days débarquent sur Amazon les 11 et 12 juillet prochains. Ce sera l’occasion pour les membre Prime de faire un maximum de bonnes affaires comme nous vous l’expliquions dans cet article. En attendant les Prime Days, ne passez pas à côté de l’offre exceptionnelle sur le cartable Preppy de Kipling.