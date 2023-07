Économisez de l’énergie et de l’argent avec le lave-vaisselle Whirlpool, soldé à -29% avec Krëfel, et recevez en cadeau 12 mois de Dreft

Découvrez les performances du lave-vaisselle Whirlpool WFC3C42P

Saviez-vous que laver sa vaisselle à la main consomme plus d’eau que de laver sa vaisselle au lave-vaisselle ? C’est une bonne raison pour investir dans un lave-vaisselle. A choisir, optez pour un lave-vaisselle peu énergivore comme le lave-vaisselle Whirlpool WFC3C42P. De catégorie énergétique C, ce lave-vaisselle de 14 couverts ne consomme que 9,5 litres d’eau par cycle de lavage et 75 kWh pour 100 cycles. Très efficace, le lave-vaisselle Whirlpool WFC3C42P dispose de la technologie 6th Sense, innovation Whirlpool. Des capteurs intelligents analysent les salissures liquides et solides tout au long du cycle de lavage pour vous offrir un résultat impeccable. Avec lui, votre vaisselle sera étincelante et vos verres brillants et sans traces de calcaire. Très spacieux, le lave-vaisselle Whirlpool WFC3C42P est modulable. Vous pouvez facilement adapter son espace interne grâce à ses paniers amovibles et aux éléments repliables. Vous pouvez même retirer le panier supérieur pour laver de grandes casseroles, faitouts ou couscoussières. Avec ses dimensions standards, le lave-vaisselle Whirlpool WFC3C42P s’intègre parfaitement dans toutes les cuisines. Grâce à son départ différé, vous pourrez le faire tourner la nuit sans qu’il ne vous réveille. Il est en effet très silencieux avec son volume sonore de 42 décibels. Efficace, économique et très pratique, le lave-vaisselle Whirlpool WFC3C42P a vraiment tout pour plaire.

