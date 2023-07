Soldes d'été : 250€ de remise sur le frigo-congélateur Whirlpool payables en éco-chèque chez Krëfel !

Combi frigo-congélateur FreshBox de Whirlpool : la qualité au service de l’économie d’énergie !

Vous cherchez une solution pratique et économe pour conserver vos aliments au frais et congelés ? Le frigo-congélateur FreshBox Whirlpool est l'appareil qu’il vous faut. Doté de caractéristiques remarquables, il vous offre une expérience de réfrigération et de congélation sans compromis. Parfaitement bien agencé, ce réfrigérateur combiné d’une capacité de 500 litres vous permet à la fois de ranger vos aliments de façon personnalisée, et de stocker vos boissons dans le balconnets à bouteilles. Grâce à ses clayettes amovibles, vous pourrez personnaliser votre espace de stockage pour un frigo parfaitement bien rangé en toute circonstance. Grâce à ses technologies FreshBox et 6TH SENSE, ce réfrigérateur Whirlpool maintient une température idéale et constante pour préserver la fraîcheur et la qualité de vos aliments. Parfait pour des fruits et légumes croquants et savoureux pendant 15 jours. Placé au plus près du surgélateur, le tiroir FreshBox 0° vous permet de conserver des aliments délicats comme les viandes et les poissons pour préserver au mieux leurs nutriments, leur fraîcheur et leurs goûts. Côté congélateur, le Whirlpool est équipé de la technologie Total No Frost pour dire adieu à la corvée de dégivrage. De plus, il vous suffit d’appuyer sur une touche pour activer la surgélation rapide. Conçu pour économiser de l’énergie, ce réfrigérateur combiné est doté d’une technologie innovante qui lui permet un retour ultra-rapide à la température choisie et assure un faible consommation d’énergie.

Cliquez ici pour faire le plein d’économies avec le frigo-congélateur Whirlpool en promo chez Krëfel !