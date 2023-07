Économisez 250€ sur le PC Gaming Lenovo Legion T5 : le choix parfait des joueurs exigeants à prix imbattable !

Lenovo Legion T5 : un ordinateur de gaming ultra-puissant !

Le PC Gamer Lenovo Legion T5 26AMR5 90RC019UMH a été conçu pour répondre aux attentes des joueurs les plus exigeants, ainsi qu’aux étudiants et aux graphistes amateurs. Avec son puissant processeur Ryzen 5, sa carte graphique de pointe et sa généreuse mémoire vive de 16 gigaoctets, cet ordinateur offre des performances haut de gamme pour une expérience de jeu fluide et authentique. Que vous jouiez à des jeux gourmands en ressources graphiques ou que vous souhaitiez exécuter plusieurs tâches simultanément, ce PC de gaming est prêt à relever tous les défis. Plongez au cœur de l’action grâce à sa carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 Super qui assure des visuels époustouflants et des détails ultra-réalistes. Vous pourrez ainsi jouer à des jeux comme Fortnite ou Call of Duty Black Ops sans interruption ni temps de latence. Ultra-pratique, le Lenovo dispose de plus de ports USB que les modèles comparables afin que vous puissiez connecter l’ensemble de vos équipements comme une souris, un clavier, une clé USB, un casque gamer… Côté design, son éclairage LED RBG intégré vous permet de transformer votre chambre ou votre bureau en un setup gaming en créant une ambiance tamisée.

Cliquez ici pour économiser 250€ sur votre PC Gaming Lenovo Legion T5 !